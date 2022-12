[PHOTOS] 50 Grands artistes qui nous ont quittés en 2022

La culture a retrouvé de sa superbe en 2022. Les artistes ont pu recommencer à faire ce qu’ils font de mieux et le public les a accueillis à bras ouverts. Malheureusement, la maladie, la vieillesse et les accidents ont encore frappé. Pleins feux sur 50 personnalités à qui nous avons dû dire au revoir au cours des derniers mois.

Karim Ouellet

Auteur-compositeur-interprète

Retrouvé le 17 janvier mais décédé le 15 novembre 2021, à 37 ans

Photo d’archives, Chantal Poirier

L’annonce du décès du chanteur a créé une onde de choc. Il a été retrouvé mort dans un studio de Québec le 17 janvier, soit deux mois après avoir rendu l’âme. Avant cela, il a enregistré trois albums, signant L’amour, une pièce qui a été sur toutes les lèvres et qui a été immortalisée sur son disque Fox, qualifié de meilleur album francophone aux prix Juno en 2014. Le nom de Karim Ouellet a été la quatrième recherche la plus effectuée de l’année sur Google par les Québécois.

André Brassard

Metteur en scène

Décédé le 11 octobre, à 76 ans

Photo d’archives

Le joual s’est immiscé dans le théâtre québécois grâce à Michel Tremblay et à son complice des planches. La présentation des Belles-Sœurs au Rideau Vert en 1968 a lancé le bal pour ce prolifique artisan à qui l’on doit la naissance de plus de 150 œuvres, dont plusieurs de Tremblay.

Jacques Brault

Auteur

Décédé le 19 octobre, à 89 ans

Photo tirée du site calq.gouv.qc.ca

Reconnu pour sa poésie, le Québécois a été trois fois lauréat du prestigieux Prix littéraire du Gouverneur général : grâce à sa pièce de théâtre Quand nous serons heureux, à son roman Agonie et à son recueil L’artisan.

François Blais

Écrivain

Décédé le 14 mai, à 49 ans

Photo d’archives Agence QMI, Andréanne Lemire

Romancier québécois au style décapant. Il était l’auteur d’une douzaine de romans et de quelques livres jeunesse, incluant Lac Adélard qui lui avait mérité un prix du Gouverneur général en 2020.

Lori Saint-Martin

Autrice

Décédé le 22 octobre, à 63 ans

Photo tirée de Facebook @lori.saintmartin

Écrivaine, romancière et traductrice, elle était très active dans le milieu littéraire québécois et canadien. Elle a remporté à quatre reprises des prix littéraires du Gouverneur général.

Normand Chaurette

Dramaturge

Décédé le 31 août, à 68 ans

Photo d’archives

Gagnant d’un Prix littéraire du Gouverneur général pour Le passage de l’Indiana et un autre grâce au Petit Kochël. On le qualifiait de spécialiste de l’œuvre de William Shakespeare, dont il a traduit bon nombre de textes.

Jean Lapointe

Artiste multidisciplinaire

Décédé le 18 novembre, à 86 ans

Photo d’archives, Simon Clark

Au fil d’une vie artistique bien remplie, il a fait rire, il a ému et il a diverti à de nombreuses occasions. En duo musical avec Jérôme Lemay, il a fait courir les foules avec Les Jérolas. Il a aussi brillé en solo, interprétant l’incontournable Chante-la ta chanson.

Photo d’archives

De plus, il a enchaîné les solides prestations devant la caméra, devenant Maurice Duplessis, crevant l’écran dans Les ordres, s’imposant dans Le dernier tunnel (un prix Génie) ou encore sur le plateau d’À l’origine d’un cri (prix Jutra). Mais son legs est bien plus grand. Longtemps aux prises avec l’alcoolisme, il a prêté son nom à La Maison Jean Lapointe et a lancé sa propre fondation.

Jean-Claude Lord

Réalisateur

Décédé le 15 janvier, à 78 ans

Photo d’archives, Jocelyn Malette

Aussi scénariste, monteur et producteur, il a goûté au succès au cinéma grâce au conte pour tous La grenouille et la baleine et au film Bingo s’intéressant à la crise d’Octobre. De plus, il a rallié les téléspectateurs avec des épisodes de Lance et compte ainsi que les séries Jasmine et Diva.

Photo d’archives, Jocelyn Malette

Il a aussi été l’un de ceux qui ont dirigé les acteurs de la quotidienne District 31. Son apport à la culture québécoise a été reconnu par le prix Guy-Mauffette décerné à l’Assemblée nationale.

Julie Daraîche

Chanteuse

Décédée le 26 avril, à 83 ans

Photo d’archives, Jean-Claude Angers

Reine du country québécois pour plusieurs, cette grande dame de la chanson a enregistré plus de 50 albums au cours d’une carrière de quelque 50 ans. La sœur de Paul Daraîche a été l’une des artisanes du succès de la famille.

Roger Giguère

Comédien

Décédé le 22 août, à 77 ans

Photo d’archives, Yvan Tremblay

Membre des Tannants avec Joël Denis, Pierre Marcotte et Shirley Théroux, il s’est amusé à faire rire et divertir le public à maintes occasions.

Photo d’archives

C’est à lui qu’on doit le personnage pour enfants Monsieur Tranquille, une marionnette pouvant chanter.

Diane Guérin

Chanteuse

Décédée le 18 septembre, à 74 ans

Photo d’archives, Chantal Poirier

C’est en tant que Belgazou qu’elle a connu du succès dans l’industrie de la musique, jouissant d’une importante rotation radio avec Talk About It.

Photo d’archives

Son nom de scène (cible de moqueries de Rock et Belles Oreilles) abandonné, elle n’a pu conserver sa popularité.

Marc Hamilton

Chanteur

Décédé le 17 février, à 78 ans

Photo d’archives, Karl Tremblay

Il a écrit et chanté le texte de l’immortelle chanson Comme j’ai toujours envie d’aimer. Immense succès, elle a été intronisée au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens. Mais l’artiste a écrit, interprété et enregistré bien plus que cet hymne à l’amour.

Pierre Marcotte

Animateur

Décédé le 13 juillet, à 83 ans

Photo d’archives, Ben Pelosse

D’abord animateur à la radio, entre autres au micro de CKVL, il s’est fait un nom à la télévision en devenant un visage de la popu-laire émission Les tannants, à Télé-Métropole, avec Shirley Théroux (sa seconde épouse), Joël Denis, Roger Giguère et Gilles Latulippe.

Photo d’archives fournie par CFTM-TV

Outre ce rendez-vous humoristique, il a piloté divers projets, étant le maître de céré-monie sur plusieurs chaînes. Gentleman, c’était un homme qui avait le rire facile à la caméra et dont le ton de voix rassurant plaisait instantanément. Sa première épouse, la chanteuse Ginette Ravel, est aussi morte en 2022.

Paolo Noël

Chanteur et acteur

Décédé le 17 avril, à 93 ans

Photo d’archives, Martin Alarie

Il n’avait pas encore 20 ans quand il a commencé à chanter dans les cabarets de Montréal, s’improvisant Tino Rossi. Il a ému le public (avec Le petit voilier, entre autres) et l’a fait rire (avec Paulette, notamment).

Photo d’archives, Albert Vincent

Ses nombreux passages à la télé québécoise ne sont pas passés inaperçus, lui qui a décroché le titre de Monsieur Radio-Télévision au Gala des artistes en 1968, en plus de travailler avec Dominique Michel et Les Tannants). À la fin des années 1990, il a reçu des éloges pour son jeu dans la série Omertà.

Ivan Reitman

Réalisateur

Décédé le 12 février, à 75 ans

Photo d’archives AFP

Homme de comédies au cinéma particulièrement actif durant la décennie 1980, le père de Jason Reitman a dirigé les vedettes du premier SOS Fantômes ainsi qu’Arnold Schwarzenegger (Jumeaux, Un flic à la maternelle).

André Richard

Comédien

Décédé le 21 avril, à 84 ans

Photo d’archives, Yvan Tremblay

Fanfan Dédé, son personnage le plus populaire, a brillé à la télé jeunesse sur les ondes de Télé-Métropole.

Photo d’archives

Toujours prêt à jouer et chanter, il a aussi foulé le plateau de Fanfreluche et Piccolo en plus de faire du théâtre.

Simon Roy

Écrivain

Décédé le 15 octobre, à 54 ans

Photo tirée de Linkedin @simon-roy

Il n’a pas raté son entrée dans le monde de la littérature, proposant le roman Ma vie rouge Kubrick en 2014. Il a ainsi gagné le Prix des libraires dès l’année suivante. Un cancer du cerveau l’a poussé à demander l’aide médicale à mourir.

Yves Trudel

Comédien

Décédé le 11 mars, à 72 ans

Photo d’archives, William Lapointe

C’était lui, l’inimitable Méo des films Elvis Gratton de Pierre Falardeau, pour qui il a pris part au tournage de multiples longs métrages.

Photo fournie par Projet Éléphant

Il a également signé des pièces de théâtre pour adolescents et a été professeur sur les planches.

Nadège St-Philippe

Présentatrice météo et reporter culturel

Décédée le 16 juillet, à 47 ans

Photo d’archives, Ben Pelosse

Présentatrice météo et reporter aux arts et spectacles devant les caméras de TVA, elle a accompagné les téléspectateurs pendant de nombreuses années, participant à d’innombrables bulletins télévisés. Entraîneuse, elle aimait aussi beaucoup faire bouger les gens.

John McGale

Musicien

Décédé le 31 octobre, à 66 ans

Photo d’archives

Guitariste du groupe Offenbach qu’il avait rejoint en 1978, il a composé plusieurs succès du groupe, dont Seulement qu’une aventure et J’ai l’rock n’ roll pis toé. Sa chanson Angelie, avec le musicien Toyo, compte aussi parmi ses faits d’armes. Cet automne, un malheureux accident de voiture a mis fin à ses jours.

Kirstie Alley

Actrice

Décédée le 5 décembre, à 71 ans

Photo WENN.com

Les années 1980 ont été prolifiques pour celle qui a été Rebecca Howe dans la comédie télé Cheers (gagnant un prix Emmy) et qui a défendu le rôle féminin principal de la comédie cinématographique De quoi j’me mêle, première d’une trilogie, avec John Travolta.

James Caan

Acteur

Décédé le 6 juillet, à 82 ans

Photo WENN.com

C’est lui qui a hérité du mafieux Sonny Corleone, fils aîné de Vito Corleone, dans l’inoubliable film Le Parrain. C’est aussi lui qui a subi la violence de Kathy Bates sur le plateau de Misery. Il a joué pendant 50 ans.

Coolio

Rappeur

Décédé le 28 septembre, à 59 ans

Photo WENN.com

La promotion du film de 1995 Mentalité dangereuse n’aurait jamais eu cette portée sans son mégasuccès Gangsta’s Paradise. Très populaire aussi, le vidéoclip le met en vedette, tout comme Michelle Pfeiffer.

Taylor Hawkins

Musicien

Décédé le 25 mars, à 50 ans

Photo d’archives, Toronto Sun

Il s’est installé derrière Dave Grohl, à la batterie du groupe Foo Fighters, peu de temps après la création de la formation rock. Actif lors des enregistrements studio et des concerts, son départ a laissé un vide et forcé l’annulation du reste de la tournée mondiale des Foo Fighters.

Anne Heche

Actrice

Décédée le 11 août, à 53 ans

Photo d’archives

La télévision lui a offert sa première grande visibilité avec le feuilleton As the World Turns, à la fin des années 1980. La décennie suivante, elle a développé sa carrière au cinéma, partageant l’écran avec des vedettes comme Johnny Depp (Donnie Brasco), Harrison Ford (Six jours, sept nuits) et Dustin Hoffman (Des hommes d’influence). Elle a également fait la joie des revues à potins à la fin des années 1990 quand elle a entretenu une liaison avec l’animatrice Ellen DeGeneres. Sa carrière s’est arrêtée en même temps que sa voiture lorsqu’elle a percuté une résidence à Los Angeles.

William Hurt

Acteur

Décédé le 13 mars, à 71 ans

Photo d’archives

Très connu et respecté, le prolifique artiste a souvent fait parler son talent au cinéma, particulièrement dans les années 1980, étant finaliste trois années de suite aux Oscars, d’abord pour son jeu dans Le baiser de la femme araignée qui lui a valu la statuette dorée, puis après la projection du film Les enfants du silence et celle de Broadcast News. Capable d’intégrer divers univers, cet homme de prestance a traversé la frontière pour accepter les ordres de la Québécoise Léa Pool le temps du long métrage Le papillon bleu.

Naomi Judd

Chanteuse

Décédée le 30 avril, à 76 ans

Photo d’archives

Moitié du populaire duo de musique country The Judds avec sa fille Wynonna, elle a accepté cinq Grammy Awards. Mère de l’actrice Ashley Judd, elle s’est suicidée la veille de son intronisation au Country Music Hall of Fame.

Jerry Lee Lewis

Chanteur et musicien

Décédé le 28 octobre, à 87 ans

Photo WENN.com

Habitué des scandales de toutes sortes, il est devenu une véritable légende du rock’n’roll grâce à sa musique, bien sûr, mais aussi pour les drames qui ont marqué sa vie. Sa chanson Great Balls of Fire est devenue un classique du rock, mais il y a eu beaucoup plus. Il a fait partie du premier groupe d’artistes intronisés au Temple de la renommée du rock and roll, aux côtés d’Elvis Presley. Ce mauvais garçon au piano a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire de la musique américaine.

Ray Liotta

Acteur

Décédé le 26 mai, à 67 ans

Photo d’archives

Finaliste aux Golden Globes pour sa prestation dans la comédie dramatique Sauvage et dangereuse et apprécié aux côtés de Kevin Costner dans la comédie fantaisiste Le champ de rêves, le gentleman a brillé de mille feux pour Martin Scorsese et ses Affranchis.

Meat Loaf

Chanteur et acteur

Décédé le 20 janvier, à 74 ans

Photo WENN.com

La discographie du rockeur comprend les albums Bat Out of Hell (plus de 40 millions d’exemplaires) et Bat Out of Hell II: Back into Hell porté par I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That), primée aux Grammy Awards. L’artiste s’est aussi amusé en tant qu’acteur.

Loretta Lynn

Chanteuse

Décédée le 4 octobre, à 90 ans

Photo d’archives

Grande star de la musique country, elle a atteint les plus hauts sommets dans les années 1960 et 1970, n’hésitant pas à parler de sexualité chez les femmes, un sujet plutôt rare à l’époque. On lui doit You Ain’t Woman Enough (To Take My Man).

Nichelle Nichols

Actrice

Décédée le 30 juillet, à 89 ans

Photo d’archives, CBS

Elle est devenue la lieutenante Nyota Uhura dans la série Star Trek des années 1960. Son baiser échangé avec le capitaine Kirk (joué par William Shatner) a marqué le petit écran américain, car jamais une personne noire et une blanche n’avaient encore été filmées de la sorte.

Sidney Poitier

Acteur et réalisateur

Décédé le 6 janvier, à 94 ans

Photo WENN.com

Il a pavé la voie aux acteurs noirs à Hollywood, s’y taillant une belle place à compter des années 1950. Il n’a pas perdu de temps, mettant la main sur un Oscar du meilleur acteur en 1964 après sa solide prestation dans Le lys des champs, devenant du même coup le premier Afro-Américain à obtenir pareil honneur.

Photo d'archives

Son parcours professionnel a servi de grande inspiration à de nombreux artistes. Dans les années 1970, il a ajouté une corde à son arc en devenant réalisateur, prouvant qu’il pouvait faire ce qui lui plaisait au cinéma.

Bob Saget

Acteur et humoriste

Décédé le 9 janvier, à 65 ans

Photo WENN.com

Son rôle de papa des jumelles Olsen dans la comédie de situation Full House, durant les années 1980, l’a accompagné jusqu’à la fin de sa vie. Reconnu pour un humour, il s’est aussi amusé sur scène et à l’animation télé.

Paul Sorvino

Acteur

Décédé le 26 juillet, à 83 ans

Photo WENN.com

Il avait la tête de l’emploi pour jouer les gangsters, ce qu’il a fait avec brio sous la direction de Martin Scorsese dans Les affranchis. Il a vogué sur les eaux du cinéma et de la télévision, se permettant aussi de fouler les planches.

Arno

Chanteur

Décédé le 23 avril, à 72 ans

Photo d’archives, Danny Willems

La Belgique a perdu celui qui a déjà eu droit à des comparaisons avec Tom Waits et Alain Bashung. N’eût été la COVID et un cancer du pancréas, il aurait continué de rocker des scènes en interprétant Les yeux de ma mère.

Jean-Jacques Beineix

Cinéaste

Décédé le 13 janvier, à 75 ans

Photo fournie par Cargo films

On dit souvent que ce n’est pas la quantité, mais la qualité qui compte. Le réalisateur français l’a compris, tournant seulement six films, mais marquant le septième art grâce à Diva et 37° 2 le matin dévoilés durant les années 1980.

Louise Fletcher

Actrice

Décédée le 23 septembre, à 88 ans

Photo d’archives

Infirmière cruelle de Vol au-dessus d’un nid de coucou (sa prestation a été récompensée d’un Oscar).

Photo Getty images tirée de IMBD

Elle a plus que tiré son épingle du jeu à la télé, prenant entre autres part à l’aventure spatiale Star Trek : Deep Space Nine.

Robbie Coltrane

Acteur

Décédé le 14 octobre, à 72 ans

Photo d'archives

Son visage est gravé dans la mémoire de millions de cinéphiles, car il a donné vie au gentil demi-géant Hagrid dans la saga Harry Potter. Au milieu des années 1990, il a mis la main sur un prix BAFTA trois fois de suite grâce à la qualité de son jeu dans la série Cracker.

Franco Dragone

Metteur en scène

Décédé le 30 septembre, à 69 ans

Photo d’archives

Sa touche et sa vision artistiques ont été en vedette dans des productions acclamées du Cirque du Soleil comme Alegria et Saltimbanco. Il a également donné forme au spectacle de Céline Dion A New Day... qui a longtemps fait vibrer Vegas.

Andy Fletcher

Musicien

Décédé le 26 mai, à 60 ans

Photo d’archives, WENN

Celui qu’on surnommait « Fletch » était non seulement l’un des claviéristes du groupe anglais Depeche Mode, mais aussi un de ses membres fondateurs. C’est en partie grâce à lui qu’on a pu entendre cette pop synthétique sur disque et dans les amphithéâtres.

Jean-Luc Godard

Cinéaste

Décédé le 13 septembre, à 91 ans

Photo d’archives

Son legs au septième art français est indéniable, lui qui a été cofondateur de la Nouvelle Vague (née à la fin des années 1950) et qui a lancé la carrière de Belmondo grâce au film À bout de souffle. Il s’amusait toujours à provoquer.

Angela Lansbury

Actrice

Décédée le 11 octobre, à 96 ans

Photo d’archives

Sa riche carrière s’est étalée sur sept décennies. Son nom est associé au rôle principal de la série Elle écrit au meurtre ; elle a d’ailleurs été finaliste 12 années consécutives aux Emmy Awards ! On lui a décerné un Oscar honorifique en 2014.

Mikaben

Chanteur

Décédé le 15 octobre, à 41 ans

Photo d’archives, Pierre-Paul Poulin

Nom bien connu de la musique haïtienne, il a enregistré quatre albums et a collaboré avec plusieurs artistes, notamment le groupe Carimi. Son destin s’est arrêté sur scène à Paris, alors qu’il a été victime d’un malaise en plein concert.

Christine McVie

Chanteuse et musicienne

Décédée le 30 novembre, à 79 ans

Photo d’archives, WENN

Membre influente de Fleetwood Mac, la claviériste a participé à la composition et l’écriture de pièces marquantes de la formation comme Don’t Stop, Little Lies et Songbird. Elle a aussi lancé quelques albums en solo.

Wolfgang Petersen

Réalisateur

Décédé le 12 août, à 81 ans

Photo d’archives

Le cinéaste allemand a goûté au succès en sol américain avec de longs métrages tels que L’histoire sans fin, Sur la ligne de feu et Troie. Son film Das Boot l’a mené jusqu’aux Oscars.

Jean-Louis Trintignant

Acteur

Décédé le 17 juin, à 91 ans

Photo d’archives

Visage emblématique du cinéma français avec près de 120 titres, il a brillé pour des réalisateurs acclamés (Costa-Gavras, Lelouch, Haneke), dans Un homme et une femme, Z ou encore Amour, pour ne nommer que ceux-là.

Olivia Newton-John

Chanteuse

Décédée le 8 août, à 73 ans

Photo d'archives

La Sandy de Grease, la douce moitié de Danny (John Travolta) dans l’inoubliable comédie musicale et romantique, a diverti d’innombrables cinéphiles. Celle qui a chanté avec tant d’énergie les succès pop Summer Nights et You’re The One That I Want a également été une grande source d’inspiration, car elle a combattu pendant 30 ans un cancer du sein.

Photo tirée d’allociné

Avant de prendre d’assaut Hollywood, elle a gagné un Grammy Award et a été la chanteuse la plus populaire deux années de suite aux États-Unis, en chantant du country.

Gaspard Ulliel

Acteur

Décédé le 19 janvier, à 37 ans

Photo d’archives

Une collision avec un autre skieur a mis fin à la vie de ce Français qu’a eu le privilège de diriger Xavier Dolan dans Juste la fin du monde. Parcourant le monde pour faire du cinéma, il a aussi prêté ses traits au célèbre couturier Yves Saint Laurent en 2016.

Vangelis

Compositeur

Décédé le 17 mai, à 79 ans

Photo d’archives

Le répertoire de ce pionnier de la musique électronique lui survivra longtemps. Les amateurs de cinéma ont vibré en entendant les notes qu’il a composées pour les classiques Blade Runner et Les chariots de feu. Fait étonnant : il n’a jamais étudié la musique.