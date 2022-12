Ukraine: les 16 missiles russes ayant visé Kiev ont été abattus

Les défenses antiaériennes ukrainiennes sont parvenues à abattre la totalité des 16 missiles russes ayant visé la capitale Kyiv jeudi, a assuré le chef de l'administration militaire de la ville.

«Seize missiles ont été repérés au-dessus de Kiev, tous les 16 missiles ont été abattus», s'est félicité Serguiï Popko sur Telegram.

«Les fragments des missiles abattus ont endommagé trois maisons et une voiture dans le quartier Darnytski, une entreprise industrielle dans le quartier Golossiivski et une aire de jeu dans le quartier Petcherski. Trois personnes ont été blessées et hospitalisées», a-t-il néanmoins ajouté.

L'Ukraine a dénoncé des frappes «massives» de plus de 120 missiles russes jeudi matin visant plusieurs régions, dont la capitale Kyiv, une nouvelle salve destinée à détruire l'infrastructure énergétique du pays en plein hiver.

Après une série de revers militaires sur le terrain à la fin de l'été et à l'automne, le Kremlin a changé de tactique et commencé en octobre à frapper régulièrement avec des dizaines de missiles et de drones les transformateurs et centrales électriques de l'Ukraine.