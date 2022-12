Un bon match pour la confiance de Mathurin

Avec un Bennedict Mathurin qui semble relancé, les Pacers de l’Indiana ont amassé leur plus haut total de points de la saison 2022-2023 dans une victoire de 135 à 126 sur les Cavaliers de Cleveland, jeudi, au Gainbridge Fieldhouse.

• À lire aussi: LeBron James en a assez

• À lire aussi: Mathurin ne peut sauver les Pacers

Ce n’est pas le jeu défensif qui a été mis en valeur dans cette rencontre, et c’est tout ce que ça prenait au Québécois pour retrouver le plateau des 20 points. Mathurin a conclu la rencontre avec 23 points, trois rebonds et une mention d’aide.

Trois autres membres des Pacers ont obtenu plus de 20 points, dont Buddy Hield, qui a très vite rempli le panier. Le joueur de 30 ans a réussi le panier de trois points le plus rapide de l’histoire de la NBA en marquant après seulement trois secondes au premier quart.

À Charlotte, le Thunder d’Oklahoma City a été vaincu 121 à 113 par les faibles Hornets, malgré les 22 points d’un autre Québécois, Luguentz Dort. Le joueur de 23 ans a enregistré plus de 20 points dans une rencontre pour la deuxième fois seulement en décembre.

Les Hornets n’ont remporté que trois de leurs 14 plus récents duels.

Ja Morant manipule les Raptors à sa guise

À Toronto, le meneur des Grizzlies de Memphis Ja Morant a terminé avec 17 passes décisives, un sommet en carrière, dans un gain des siens de 119 à 106 face aux Raptors.

Celui-ci a habilement permis à ses coéquipiers de trouver le fond du panier. Dillon Brooks, Desmond Bane et Steven Adams ont respectivement terminé la rencontre avec 25, 16 et 14 points. Cette victoire est la troisième consécutive de la formation américaine sur le terrain torontois.

Il s’agit d’un huitième revers dans les 10 derniers matchs pour la troupe de Nick Nurse. Pascal Siakam a tenté de sortir les siens de cette disette en obtenant 25 points, mais cela n’a pas été suffisant. Ses coéquipiers O.G Anunoby et Scottie Barnes ont conclu la rencontre avec 16 et 14 points. Quant à lui, le Montréalais Chris Boucher a fini sa soirée avec 13 points et sept rebonds en 22 minutes sur le parquet.

La formation torontoise terminera l’année 2022 à la maison en accueillant les Suns de Phoenix, vendredi.