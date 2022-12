Un tour du monde des bonnes nouvelles

Malgré les guerres, l’interminable pandémie et l’inflation galopante, l’année 2022 nous a donné des raisons de ne pas abandonner l’optimisme.

Il faut le dire, 2022 n’a pas été une année facile et les rétrospectives qui mettent en évidence le côté sombre ne manquent pas.

N’empêche qu’en cherchant un peu, il y a moyen de trouver des bonnes nouvelles aux quatre coins du monde pour raviver l’optimisme en cette période des Fêtes.

Europe

Ça va mal en Europe. Il faut néanmoins reconnaître l’extraordinaire démonstration de courage du peuple ukrainien face à un ennemi beaucoup plus puissant et sans scrupules.

Face à l’oppression du régime de Poutine, les Ukrainiens ont choisi les valeurs démocratiques et libérales et ont démontré que ces valeurs ne sont pas un gage de faiblesse, bien au contraire.

On peut aussi se réjouir du renforcement de la solidarité atlantique fondée sur ces mêmes valeurs et de constater la retenue exemplaire de l’OTAN qui, malgré ce qu’en disent Poutine et ses apologistes, demeure fondamentalement une alliance défensive.

Afrique

Dans ce continent miné par la pauvreté et les conflits, l’optimisme est aussi ardu que nécessaire. Parmi les sources d’optimisme en 2022, la tenue de la COP 27 en Égypte a permis au monde de prendre conscience que l’adaptation et la lutte aux changements climatiques doivent aller de pair avec une croissance soutenable en Afrique.

Les conflits perdurent, mais le cessez-le-feu intervenu en novembre entre l’Éthiopie et le Tigré, sous l’égide de l’Union africaine, représente une lueur d’espoir, un signal modeste de la capacité des pays africains de gérer eux-mêmes leur sécurité collective.

Asie

En Iran, le soulèvement pacifique de la population contre le régime étouffant des ayatollahs est une source d’espoir et d’optimisme. Malgré une répression brutale, rien ne semble indiquer la fin imminente de ce mouvement de revendication démocratique.

En Chine, on a aussi assisté à un soulèvement populaire déclenché par un ras-le-bol généralisé contre des mesures sanitaires oppressives qui n’ont même pas réussi à enrayer la pandémie. Il serait téméraire d’en conclure que l’État chinois va se réformer subitement, mais c’est un bon signe que la société chinoise demeure capable d’imposer des limites au régime communiste.

Amérique du Sud

Au Brésil, les électeurs avaient deux issues bien imparfaites en 2022. Ils ont opté pour le moindre mal en rejetant le populisme autoritaire de Bolsonaro. La gauche de Lula n’a peut-être pas expié toutes ses fautes passées, mais sa victoire est un bon signe pour la démocratie.

En Argentine, la victoire de la troupe de Messi en Coupe du monde a mis un peu de baume sur une année difficile. Avec un peu de chance, l’esprit d’unité qui s’en dégagera permettra de surmonter les divisions politiques qui freinent la reprise économique.

Amérique du Nord

Aux États-Unis, où le malaise démocratique persiste, les élections de mi-mandat ont été un pas dans la bonne direction. Plusieurs candidats qui défendaient le grand mensonge de Trump ont perdu de justesse, mais ils ont perdu. La menace du populisme autoritaire subsiste, mais il est encourageant de constater que certains républicains sont conscients du problème, même si les actions pour le régler se font attendre.

Chez nous, finalement, malgré tous nos petits bobos, on peut toujours se consoler en se disant qu’on n’est pas si pires, comparés à bien d’autres.

Dans l’ensemble, le bilan de 2022 donne raison aux optimistes qui croient qu’on s’en tire assez bien parce que le monde pourrait aller beaucoup plus mal. Le problème, c’est que les pessimistes n’ont peut-être pas entièrement tort de croire la même chose...