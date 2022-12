BOUTHILLIER, Madeleine



À Montréal, le 20 décembre 2022 est décédée à l'âge de 94 ans, Mme Madeleine Bouthillier, veuve de Roland Bélanger.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lisette, Richard et Claudine (Robert), ses huit petits-enfants, ses neuf arrière-petits-enfants, ses soeurs Micheline et Diane (Réal) ainsi qu'autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis au :15 005 RUE SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC, H1A 3X1le mardi 3 janvier de midi à 16h, suivi d'une cérémonie en son honneur à 16h en la chapelle du complexe.