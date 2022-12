7 pièces marquantes

Secoués par de nouvelles fermetures en raison de la COVID-19 en début d’année 2022, les théâtres ont pu ouvrir de nouveau leurs portes à partir du mois de février. Voici sept objets théâtraux qui ont marqué, par leur sujet, des performances d’acteur et leur mise en scène, en cette année qui est sur le point de se terminer.

Run de lait

Photo Stéphane Bourgeois

Le Trident

1er au 26 mars 2022

Drôle, touchant et divertissant, Justin Laramée a réussi un tour de force avec ce théâtre documentaire qui plonge dans la réalité complexe et difficile des producteurs de lait. On apprend des choses, on rigole fort par moments et il y a de l’émotion. Une pièce où l’auteur et comédien, très bon sur les planches, nous amène avec lui, sur le terrain, durant les cinq années de création de Run de lait. Une œuvre essentielle.

Un ennemi du peuple

Photo Stéphane Bourgeois

Le Trident

19 avril au 14 mai 2022

Cette adaptation du classique d’Henrik Ibsen, revisité par Sarah Berthiaume et Édith Patenaude, était follement amusante et pertinente. Une œuvre qui a abordé, avec justesse et cynisme, l’inaction des autorités, les gens qui crachent sur la science, les intérêts supérieurs et les gens peu informés qui votent aux élections. La deuxième partie du spectacle, déjantée, où le spectateur se retrouve dans une assemblée municipale, avec la présence de comédiens dans la salle, était très divertissante.

Disgrâce

Photo David Mendoza Hélaine

Premier Acte

19 avril au 7 mai 2022

Inspiré par l’affaire Jian Ghomeshi, Disgrâce proposait un huis clos intense et puissant entre une mère et son fils, un animateur de radio accusé d’agression sexuelle. Une mère qui croit son fils et qui voit sa perception totalement changer. Marie-Ginette Guay a offert une performance magistrale dans une pièce directe, brutale et d’actualité.

Contes et légendes

Carrefour international de théâtre

Photo Elisabeth Carecchio

Le Diamant

9 au 11 juin 2022

Le créateur français Joël Pommerat offre toujours des objets théâtraux hors du commun et intéressants. Contes et légendes, qui aborde le monde de l’adolescence, dans un avenir pas si loin, n’a pas fait exception à la règle. Cette production offrait plusieurs niveaux de lecture, des moments d’étrangeté fascinants et une distribution étonnante et de haut niveau. Le moment fort du Carrefour international de théâtre.

Cabaret

Photo Stéphane Bourgeois

Le Trident

13 septembre au 8 octobre 2022

Théâtre musical reporté à plusieurs reprises, Cabaret a explosé sur les planches du Trident. Il y avait du monde sur scène : 14 acteurs et six musiciens. Une production flamboyante et divertissante alliant habilement théâtre et comédie musicale et avec de grandes performances de Sarah Villeneuve-Desjardins et Vincent Roy. Le plaisir régnait dans le Kit Kat Klub recréé sur scène et on pouvait le ressentir jusque dans la salle.

Maurice

Photo Émilie Dumais

Théâtre Périscope

25 octobre au 12 novembre 2022

Avec sa nouvelle création, Anne-Marie Olivier a marché habilement sur un fil de fer en se glissant dans la peau d’un homme devenu aphasique à la suite d’un accident vasculaire cérébral. À chaque représentation, l’auteure et comédienne invitait une personne du public pour venir échanger avec elle sur scène et pour lui raconter son histoire de résilience. Un spectacle au cœur de l’intime, audacieux et lumineux.

Grosse-Île, 1847

Photo Nicola-Frank Vachon

La Bordée

25 octobre au 19 novembre

Émile Proulx-Cloutier a plongé dans les archives de l’époque pour raconter le quotidien du personnel soignant, en 1847, sur cette station de quarantaine de l’archipel de l’Isle-aux-Grues, débordée par l’arrivée massive d’immigrants malades. Cinq mille personnes y sont mortes en 1847. Une mise en scène inventive — avec des témoignages, des bruitages effectués par les acteurs, et des projections — a fait de cette production un super objet théâtral.