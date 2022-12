AUCLAIR, Normand



Le mercredi 28 décembre 2022, est décédé M. Normand Auclair, époux de feu Jeannine St-Maurice.Il laisse dans le deuil ses enfants Manon, Mario (Cécile) et Sylvie (Mario), ses petits-enfants Joël (Marie-Christine), Sacha (Camille), Hugo, Gabriel et Anthony, ses arrière-petits-enfants Aïdan, KellyAnn et Alice, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le vendredi 6 janvier 2023 de 14h00 à 18h00. Une cérémonie commémorative se tiendra à 18h00 au salon même.