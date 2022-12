PELLAND, Réjeanne



Au CISSSME Hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe, le 16 décembre 2022, est décédée Mme Réjeanne Pelland à l'âge de 81 ans, demeurant à Saint-Hyacinthe et autrefois de Saint-Nazaire d'Acton. Elle était l'épouse de feu Yvon Labelle.La défunte laisse dans le deuil son fils Régis (Christelle), ses petits-enfants William et Lylou. Elle laisse également son frère René (Monique Parenteau) et sa soeur Denise (feu Jean Girouard) et elle fut précédée par feu Jean-Marie (Lucille Forcier), feu Raynald (Colette Bérard), feu Louis, et laisse plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis.Mme Réjeanne Pelland a été incinérée au Crématoire Lalime.La famille de Mme Pelland recevra vos condoléances, le vendredi 6 janvier à midi au :LALIME & BOISVERT1166, RUE SAINT-ANDRÉACTON VALE, J0H 1A0Tél. 450 546-5556 www.ubaldlalime.comUn hommage à sa vie aura lieu le jour même au complexe funéraire à 14 h30. L'Inhumation au cimetière de Saint-Nazaire d'Acton aura lieu à une date ultérieure.