À nouveau des vaches à lait après deux ans de vaches maigres

Des milliards versés dans les coffres de l’État

Le gouvernement reçoit bon an mal an entre 5 et 6 milliards $ par année en dividendes de ses principales « vaches à lait ». On parle ici d’Hydro-Québec, de la SAQ et de Loto-Québec. La SQDC s’est ajoutée à ce troupeau en 2018. La meilleure performance des entreprises du gouvernement remonte à 2006-2007, alors que la récolte avait été de 6,22 milliards $. Mais l’année financière en cours pourrait approcher – et même dépasser – ce montant (les résultats finaux ne seront connus qu’au début de 2023). Le Journal a résumé les hauts et les bas de ces sociétés d’État en 2022.

Trois hausses de prix en moins d’un an à la SAQ

Photo d’archives, Stevens Leblanc

Qui se souvient que l’année a commencé avec l’imposition du passeport vaccinal à la Société des alcools du Québec (SAQ) ? La mesure n’aura duré qu’un mois et aura coûté au moins 1,27 million $ à la société d’État. Une goutte d’eau dans l’océan des profits récoltés par la SAQ, qui a remis 1,35 milliard $ à l’État québécois pour son exercice 2021-2022.

Buts encore plus ambitieux

Les ambitions sont encore plus grandes pour l’année en cours : le chèque devrait atteindre 1,33 milliard $, car le gouvernement a révisé ses attentes à la hausse de 44 M$ dans son budget de mars dernier.

Fin octobre, la SAQ annonçait d’ailleurs une troisième hausse de prix en moins d’un an. L’ajustement de 2,4 % en moyenne a touché près de 2000 produits. La hausse avait été de 1,66 % en moyenne pour 1332 produits en novembre 2021 et de 3,7 % en moyenne sur 2550 produits en mai 2021.

Les affaires vont bien pour les produits québécois. Les ventes sont en hausse et représentent maintenant 1 produit sur 5 vendu, pour un total de 146 millions au 2e trimestre, dont les résultats ont été publiés début décembre.

L’année 2022 a aussi débuté alors que le conflit de travail avec les 800 travailleurs salariés des deux entrepôts de la SAQ ainsi que les responsables de la livraison des bouteilles dans les différentes succursales venait tout juste d’être réglé.

Le syndicat craint notamment que le projet d’agrandissement et d’automatisation de son centre de distribution mène à des pertes d’emplois. La SAQ mise beaucoup sur ce projet pour améliorer ses délais de livraison, qui sont toujours de 3 à 5 jours ouvrables.

Départ prochain de la patronne

Finalement, la présidente et cheffe de la direction, Catherine Dagenais, en est à ses derniers mois à la tête de la SAQ.

Elle va tirer sa révérence en juin prochain avec une indemnité de départ de plus de 450 000 $.

Retour au jeu pour Loto-Québec

Photo fournie par Loto-Québec

Au terme d’une année marquée par de nombreux conflits de travail et la fermeture forcée de ses établissements en début d’année, Loto-Québec semble avoir bon espoir de regagner le temps perdu.

En décembre, la société d’État révélait les meilleurs résultats semestriels de son histoire, avec un bénéfice de 803,5 M$ pour 2022-23. Il s’agit d’une hausse des profits de 37,9 % par rapport aux mêmes six mois de l’exercice précédent (2021-2022) et de 9,4 % par rapport à la période prépandémique de 2019-2020.

Au diable l’inflation

Malgré la pression inflationniste sur leur portefeuille, les Québécois semblent avoir massivement repris leurs habitudes de jeux. Les casinos, salons de jeux et établissements de jeux présentent tous des performances enviables depuis le début de l’année.

Toutefois, son PDG, Jean-François Bergeron, prend note de changements dans les habitudes des consommateurs. Fort de partenariats nouveaux, il mène une transformation de l’expérience offerte dans ses établissements (événements, spectacles, etc.) ; une façon, croit-on, de rajeunir sa clientèle.

Photo d’archives, Ben Pelosse

Concurrence occulte

Dans le même esprit, la direction continue ses efforts afin d’accroître ses parts de marché dans l’univers du jeu en ligne, souvent illégal et miné par le crime organisé.

Aujourd’hui, 25 % des revenus de casino proviennent de ses activités en ligne. Et les ventes de loterie en ligne ont quadruplé en trois ans pour représenter presque 13 % de ses ventes de loterie aujourd’hui.

La concurrence y est forte, multiple, et souvent occulte, laisse entendre son PDG. N’empêche, évalue-t-il, Loto-Québec réussirait actuellement à accaparer « environ 60 % » de ce lucratif marché du jeu en ligne au Québec.

Ainsi, à moins de l’imposition d’une nouvelle fermeture de ses établissements par la Santé publique, Loto-Québec paraît en bonne posture pour atteindre sa cible de 1,4 milliard $ de redevances à la fin du présent exercice. L’an dernier, ses activités avaient rapporté 1,1 milliard $ au trésor québécois.

Le choix de la lenteur de la SQDC

Photo tirée de la page Facebook du SCFP 5454

Si la SAQ veut améliorer ses délais de livraison et investit en conséquence, c’est tout le contraire à la Société québécoise du cannabis (SQDC.) Il serait possible de livrer du cannabis à domicile en moins de 30 minutes la plupart du temps, mais la société d’État l’interdit de crainte que les Québécois en consomment davantage si ses produits sont livrés trop rapidement.

Grande prudence

C’est d’ailleurs le modus operandi de la SQDC : craindre que les Québécois consomment davantage de cannabis. Les 75,7 M$ de profits qu’elle a réalisés en 2021-2022 sont d’ailleurs allés au fonds permettant le financement de la prévention, de la recherche et de la lutte contre les méfaits liés au cannabis.

Après plus de quatre ans d’existence, la SQDC estime avoir capté 58 % du marché noir du cannabis grâce à ses 450 produits offerts dans son réseau de 90 – bientôt 100 – succursales... et en ligne.

Québec prend le contrôle d’Hydro

Photo d’archives, Stevens Leblanc

En octobre, lors de la formation du nouveau conseil des ministres, François Legault ajoute l’Énergie au portefeuille de responsabilités déjà bien garni de Pierre Fitzgibbon. Québec annonce qu’un comité présidé par le premier ministre Legault décidera des grandes orientations de la société d’État.

Or, un choc de visions s’annonce entre la PDG actuelle d’Hydro-Québec, Sophie Brochu, et le ministre Fitzgibbon. Ce dernier souhaite utiliser l’énergie pour attirer des investisseurs étrangers, alors que Mme Brochu juge qu’Hydro-Québec doit vendre à sa juste valeur son hydroélectricité, notamment sur les marchés étrangers. Mme Brochu a même déclaré qu’Hydro-Québec « ne doit pas devenir un Dollarama de l’électricité ».

Des profits records

L’année 2022 a été payante pour Hydro-Québec, qui a affiché un bénéfice net de 3,6 milliards $ pour les trois premiers trimestres, soit déjà plus que tous ses profits de l’an dernier. En 2021, ces profits records avaient permis à la société d’État de livrer au gouvernement un dividende historique de 2,7 milliards. On s’attend à davantage cette année.

Le grand coup d’Hydro-Québec en 2022 aura certes été l’achat des 13 centrales hydroélectriques de l’américaine Great River Hydro, au coût de deux milliards $ US. Hydro met ainsi un pied en Nouvelle-Angleterre, un marché convoité par la société d’État.

Sobriété énergétique

En décembre, le ministre Pierre Fitzgibbon a appelé les Québécois à la « sobriété énergétique ». Après des années de surplus, les nouveaux besoins en électricité pourraient nécessiter d’ajouter jusqu’à 150 térawattheures (TWh) à la capacité d’Hydro-Québec d’ici 2050, estime le gouvernement.

L’une des solutions envisagées est de déterminer si un nouveau barrage est possible au Québec. Hydro-Québec évalue plusieurs sites en ce moment.

Des débats sont à prévoir en 2023, car certains trouvent aberrant qu’on invite les Québécois à la « sobriété énergétique » pendant qu’Hydro s’est engagée à vendre 20 TWh aux Américains (soit presque la production totale de la rivière Manicouagan), des contrats qui prendront effet d’ici 2-3 ans.

Enfin, l’année se termine mal pour les abonnés d’Hydro. Plus de 250 000 d’entre eux se sont retrouvés sans électricité à quelques jours de Noël. En décembre, la vérificatrice générale avait d’ailleurs souligné la piètre performance d’Hydro-Québec au regard de la fiabilité de son service et du nombre grandissant de pannes année après année.

Quelques dates marquantes pour les sociétés d’État en 2022

15 mars

Le gouvernement Legault intervient pour empêcher que les tarifs d’électricité grimpent, en 2023, au même rythme que l’indice des prix à la consommation, comme le prévoit la loi 34, adoptée en décembre 2019.

15 avril

Les autorités fédérales, de l’État et de la Ville de New York accordent le feu vert final au plus gros contrat de l’histoire d’Hydro-Québec. L’entente d’une durée de 25 ans dégagera des revenus qui pourraient atteindre près de 30 milliards $ US (38 G$ CA).

13 octobre

Hydro-Québec achète 13 centrales hydro-électriques aux États-Unis pour 2 milliards de dollars américains (environ 2,7 milliards de dollars canadiens)

1 novembre

La SAQ annonce une augmentation du prix de 1458 produits offerts dans ses succursales et sur son site internet. La hausse moyenne est de 2,4 %.

2 novembre

Photo d'archives, Le Journal

On apprend qu’Hydro-Québec a accordé pour 250 000 $ de contrats à l’effet A depuis la nomination de Sophie Brochu à la tête de la société d’État. L’effet A, qui propose des formations destinées à aider les femmes à briser le plafond de verre, a pour grand patron le conjoint de Mme Brochu.

15 novembre

Photo d'archives, Le Journal

Un ex-employé d’Hydro-Québec, Yuesheng Wang, 35 ans, embauché au début de 2018, est arrêté pour espionnage au profit de la Chine.