Argent liquide: plus de demandes, mais moins de dépenses

L’argent liquide était de plus en plus demandé au Canada en 2021, même si de moins en moins de Canadiens l’utilisent pour leurs dépenses, selon un rapport de la Banque du Canada publié mercredi.

En 2021, les Canadiens ont utilisé des billets et des pièces pour réaliser 22% de leurs paiements, un chiffre bien en deçà des niveaux de 2017 (33%) et de 2009 (54%), selon les résultats de l’enquête sur les modes de paiement.

Un quart des sondés ont également indiqué qu’ils n’avaient pas d’argent liquide dans leur portefeuille.

La demande pour de l’argent liquide a cependant augmenté pour cette même période, puisque les Canadiens ont mentionné qu’ils avaient en moyenne 127 $ en argent liquide sur eux, contre 106$ en 2017.

Les billets de 20$, 50$ ou encore 100$ étaient privilégiés en 2021 alors que ceux de 5$ étaient de plus en plus mis de côté, laissant entendre que l’argent liquide est désormais thésaurisé, plus qu’utiliser pour les dépenses.

«L’incertitude liée à la pandémie a fait augmenter la demande d’argent liquide au-delà du niveau de croissance stable observé au cours des dernières décennies», a expliqué la Banque du Canada dans son rapport.

Rappelons que la Banque du Canada est responsable de la circulation des billets dans le pays.