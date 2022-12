Canadien: Nick Suzuki se cherche offensivement

WASHINGTON | Nick Suzuki n’a pas juste le « C » de brodé sur son chandail. Au-delà de son rôle de meneur, il a la responsabilité de transporter l’attaque sur ses épaules, encore jeune à 23 ans.

• À lire aussi: Rien de rassurant du tout pour Kaiden Guhle

• À lire aussi: «Il n’y a personne qui aime perdre» –St-Louis

À l’image du Canadien, Suzuki a frappé un mur. Il n’a pas obtenu de points à ses cinq derniers matchs. Si on creuse un peu plus, on notera qu’il n’a que trois points (1 but, 2 passes) à ses onze dernières rencontres.

La chute offensive du capitaine coïncide avec l’absence de Sean Monahan, blessé à un pied depuis le voyage à Seattle.

À sa sortie d’un entraînement sur la glace du Capital One Arena de Washington, Suzuki a refusé de parler de l’absence du deuxième centre de l’équipe comme une excuse pour son ralentissement.

«Si c’est plus difficile pour moi sans Monahan? Non. Je crois que mon boulot reste le même, a répliqué l’Ontarien. Mais je me retrouve dans une mauvaise période de ma saison. Je sais que je dois nettoyer des choses et mieux jouer. J’ai parlé avec mes entraîneurs. Je travaillerai encore plus fort afin d’être meilleur.»

Sans Monahan, Martin St-Louis a jonglé souvent avec ses trios sans dénicher un véritable deuxième centre pour le remplacer. Kirby Dach a renoué pour quelques matchs avec la position naturelle de centre, Jonathan Drouin a obtenu un essai dans cette chaise, tout comme des centres qui n’ont pas cette envergure comme Christian Dvorak et Jake Evans.

«On s’ennuie de Sean à plusieurs endroits, a reconnu Suzuki. Il est un bon vétéran, il apporte du leadership et il joue de la bonne façon. Tu peux l’utiliser à toutes les sauces, en supériorité numérique et en désavantage numérique. Il est un gros morceau de notre équipe. J’espère qu’on le reverra sous peu.»

Des effets secondaires

À l’image de son capitaine, St-Louis n’a pas uniquement regardé en direction de Monahan pour décrire la perte de vitesse.

«Je ne sais pas (si c’est une coïncidence), a souligné l’entraîneur en chef. Chaque joueur passe à travers des périodes creuses, surtout les jeunes joueurs. Est-ce relié à l’absence de Monahan? Il ne jouait pas avec lui à cinq contre cinq. Mais en perdant Monahan, notre rendement en supériorité numérique a diminué. On devait brasser nos cartes un peu.»

«Je crois beaucoup à une chose. Quand ton jeu en avantage numérique ne fonctionne pas, ça devient difficile pour tes joueurs offensifs, a-t-il poursuivi. Quand ton avantage numérique roule, tu produis des chances de marquer, tu touches à la rondelle et tu bâtis ta confiance. Toutes des choses qui aident à cinq contre cinq. Il n’y a pas juste un facteur. Ça fait partie d’une saison d’un joueur de hockey.»

«Je sais que Suzie veut plus de lui et il travaille pour ça.»

Le capitaine sait très bien qu’il doit rebondir.

«J’ai toujours voulu produire et aider l’équipe à gagner, a rappelé Suzuki. Je peux le faire de différentes façons. Je trouve que je ne joue pas aussi bien défensivement aussi. Quand tu ne produis pas offensivement, il y a parfois un effet domino sur ton jeu dans d’autres aspects. J’ai besoin de faire du nettoyage.»

Cole Caufield, le grand complice de Suzuki, se retrouve aussi dans une période sombre avec aucun point à ses quatre derniers matchs et cinq points (cinq buts) en onze matchs sans Monahan.

Guhle sur la touche

Si le ciel du CH était déjà assez noir, il l’est encore plus avec la perte de Kaiden Guhle. Blessé au genou gauche en troisième période face aux Panthers à Sunrise, Guhle n’a pas participé à l’entraînement à Washington et il s’absentera face aux Capitals.

«Je ne suis pas sûr des détails, a affirmé Joel Edmundson, le partenaire de Guhle lors des derniers matchs. C’est un joueur important pour nous, il joue beaucoup de minutes et crée de l’attaque, même s’il est très solide défensivement. J’espère qu’il reviendra vite, mais ce sera une grosse perte.»

Le Tricolore n’a pas encore offert un bilan médical détaillé de sa blessure.