Chaos dans les aéroports: «c’est un problème fédéral», dit Poilievre

Le tohu-bohu qui a marqué la période des Fêtes dans les aéroports du pays est le signe d’un problème qui va au-delà des aléas de la météo, et le gouvernement Trudeau doit en prendre la responsabilité, estime Pierre Poilievre.

«Il [Justin Trudeau] blâme la neige en ce moment, mais il n’y avait pas de neige l’été dernier, et il y avait du chaos dans les aéroports à l’époque», a lancé le chef conservateur lors d’un point de presse à Ottawa, vendredi.

Si l’aéroport de Montréal a eu sa dose de retards et d’annulations dans les jours entourant Noël, c’est à l’aéroport Pearson de Toronto, le plus grand au pays, que les choses ont atteint le bas fond.

Encore jeudi, des médias canadiens à Pearson rapportaient que le plancher des arrivées était toujours jonché de valises n’ayant pas rejoint leur propriétaire, probablement déjà arrivé à destination.

En milieu de semaine, le ministre fédéral des Transports Omar Alghabra avait qualifié la situation d’«inacceptable». Le ministre a tapé sur les compagnies aériennes, particulièrement Sunwing, car celles-ci «doivent aussi tenir les passagers informés lorsqu'il s'agit de fournir un service pour lequel elles ont été payées».

Les Canadiens sont patients face aux perturbations météorologiques, mais ils s'attendent à ce que leurs compagnies aériennes les tiennent informés et gèrent ces perturbations en conséquences. Je suis très préoccupé par la situation actuelle avec Sunwing. — Omar Alghabra (@OmarAlghabra) December 28, 2022

Pour Pierre Poilievre, le gouvernement Trudeau est mieux à «trouver des excuses que des solutions».

«Nos aéroports sont réglementés par le fédéral, leurs conseils d’administration sont en partie nommés par le fédéral, et ils opèrent sur des terrains fédéraux. Nos lignes aériennes sont réglementées par le fédéral. C’est un problème fédéral», a-t-il martelé.

Ce dernier réclame à Ottawa d’accélérer le traitement des plaintes déposées à l’Office des transports du Canada (OTC). L’organisme fédéral évaluait à plus de 30 000 le nombre de plaintes en attente de traitement en date du 20 novembre dernier, soit avant la tempête de neige de Noël.

Le chef conservateur demande aussi que soient établies «des règles plus strictes et plus claires» pour encadrer le versement des compensations aux clients des compagnies aériennes.

Mais ce n’est pas assez.

«Nous devons comprendre pourquoi nos lignes aériennes, et de façon encore plus importante nos aéroports, sont dans un état aussi lamentable», a-t-il dit.

«C’est la job de Justin Trudeau de ramener la stabilité et le service à notre secteur aérien.»