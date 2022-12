De l’histoire et des musées: des momies égyptiennes... qui ont voyagé jusqu’au Québec

L’année 2022 a été synonyme d’un regain de ferveur pour l’Égypte ancienne. Cet intérêt s’est manifesté entre autres par un nombre élevé d’expositions qui ont été consacrées au sujet partout dans le monde, incluant le Musée de la civilisation de Québec, qui présente une exposition intitulée Pharaons. Pourquoi avons-nous davantage entendu parler de l’Égypte pharaonique cette année? Il faut dire que 2022 a marqué des anniversaires d’importance dans l’histoire de l’égyptologie.

Le linguiste français Jean-François Champollion a en effet publié ses premières découvertes importantes sur le déchiffrement des hiéroglyphes en 1822 et, 100 ans plus tard, Howard Carter a mis au jour l’entrée du tombeau inviolé du jeune pharaon Toutankhamon. Deux découvertes indissociables de la naissance de l’égyptomanie, cette fascination pour tout ce qui touche l’Égypte pharaonique. Au cœur de cet intérêt, les momies sont généralement les plus populaires.

En effet, tant la volonté de ne pas perdre son corps afin de pouvoir vivre éternellement que les procédés développés pour empêcher la dégradation du corps humain sont dignes d’émerveillement.

Et cette fascination n’a pas épargné le Québec au 19e siècle, époque où des momies ont intégré notamment les collections du Séminaire de Québec et celles du musée Redpath de Montréal.

Le rôle des prêtres de Québec

Les momies fascinaient les gens bien avant ces grandes découvertes scientifiques.

Elles ont notamment été considérées comme une base de pigment de peinture de qualité, et ce brun momie a été utilisé dans certaines œuvres du peintre Eugène Delacroix, comme le célèbre tableau La liberté guidant le peuple, peint en 1830.

Photo tirée de Erich Lessing Culture an Fine Arts Archives

Plus près de nous, l’envie de mieux connaître le monde qui nous entoure, de même que les anciennes pratiques religieuses et rituelles, a été au cœur des préoccupations universitaires dans la deuxième moitié du 19e siècle.

Et pour des prêtres catholiques comme ceux du Séminaire de Québec, enseigner l’anatomie humaine sans pouvoir pratiquer de dissections a aussi représenté un enjeu.

Université Laval

Voilà comment, en 1863, l’abbé Thomas-Étienne a écrit à l’abbé et futur cardinal Louis-Nazaire Bégin afin qu’il rapporte des momies égyptiennes au Québec.

Ce dernier était en voyage en Terre sainte et est parvenu à négocier en douce l’achat d’une momie complète, qu’il a pu faire expédier au recteur de l’Université Laval en 1868.

Photo Jessy Bernier, Icône, fournie par le Musée de la civilisation du Québec

Son nom a pu être déchiffré, soit Nen-Oun-Ef, et cette momie a été l’une des vedettes des collections du Séminaire pendant des décennies!

En 2009, elle a pu être analysée par tomodensitométrie à la demande du Musée de la civilisation, ce qui a permis de mieux comprendre le processus de momification de cet homme qui a vécu au Nouvel Empire (-1550 à -1307).

À la même époque, un petit musée de Niagara Falls a acquis une momie qui a été identifiée au tournant des années 2000 comme celle du pharaon Ramsès 1er et qui a été rendue à l’Égypte en 2003.

Elle fait désormais partie de la collection des momies royales, lesquelles pourront de nouveau être admirées à l’ouverture prochaine du nouveau Grand musée égyptien de Gizeh.