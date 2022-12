Des alphabétiseurs comme cadeau de Noël

Le Honduras, petit pays d’Amérique centrale de moins de dix millions d’habitants, bordé par le Nicaragua, le Guatemala, le Salvador. Longtemps gouverné par des militaires jusqu’en 1982, alors qu’on assiste à un retour à la démocratie. En 2005, surprise ! Les électeurs élisent un premier président de gauche : Manuel Zelaya. Ami de Cuba, celui-ci entreprend un rapprochement avec l’île socialiste. Un premier contingent d’alphabétiseurs cubains est envoyé au Honduras pour enrayer une fois pour toute ce grave fléau, à la source du sous-développement culturel.

Trois ans plus tard, le 28 juin 2009, Manuel Zelaya est renversé à la suite d’un coup d’État militaire et forcé à l’exil. Les alphabétiseurs cubains doivent quitter rapidement le Honduras. Revenu au pays quelques années plus tard, Manuel Zelaya fonde le parti Liberté et Renaissance, qui remportera les élections présidentielles en 2021, alors que son épouse, Xiomara Castro, en est la chef. Xiomara devient la première femme à gouverner ce pays, et son mari devient ainsi le premier homme à assumer le poste habituellement attribué aux épouses des présidents, celui de « première dame » du pays. Il va sans dire que l’élection d’un gouvernement de gauche ne fait pas l’affaire de la Maison-Blanche, habituée à dicter la ligne de conduite des gouvernements de la région, sauf en ce qui a trait au Nicaragua.

C’est dans ce contexte qu’un peu avant Noël, soit le 20 décembre, une brigade de 123 éducateurs est arrivée à Tegucigalpa, la capitale du Honduras, pour éradiquer l’analphabétisme qui sévit toujours dans ce pays. La méthode cubaine, Yo si puedo (Oui, je peux), a fait ses preuves dans une trentaine de pays, dont l’Argentine, le Venezuela, le Mexique, l’Équateur, la Bolivie, le Nicaragua et la Colombie, alphabétisant ainsi des millions de personnes.

La brigade de professeurs cubains a été accueillie par le conseiller et époux de la présidente, l’ex-président Manuel Zelaya. « Bienvenue aux enseignants de Cuba, de Fidel Castro, de Raul Castro, de Camilo Cienfuegos, d’Ernesto Che Guevara et de tout ce peuple héroïque qui, en dépit du blocus génocidaire, demeure debout et aide les peuples d’Amérique », leur a-t-il lancé. Ce n’est pas la première fois que des professionnels cubains apportent leur aide au Honduras. Pendant trois mois, en 2021, une brigade de 25 professionnels de la santé a œuvré auprès des populations rurales durement affectées par le cyclone Èta.

Les alphabétiseurs cubains reprennent ainsi le travail laissé en plan à la suite du coup d’État de 2009. Il y aurait, dans ce pays, 12% d’analphabètes parmi la population de plus de 15 ans. Ce pourcentage devrait descendre à moins de 5% d’ici quatre ans. En autant qu’aucun coup d’État ne vienne interrompre leur labeur humanitaire. Des alphabétiseurs pour Noël, un super beau cadeau !

Bonne nouvelle pour le rhum cubain

L’Unesco vient de reconnaître le savoir-faire des maîtres fabricants de rhum cubain et, pour cette raison, ce savoir-faire fait désormais partie du patrimoine immatériel de l’humanité associé à la transmission orale des savoirs et traditions dans la fabrication artisanale de produits naturels comme le rhum.

À Cuba, le rhum est associé à la culture de la canne à sucre, longtemps considérée comme la principale activité économique de l’île. Encore aujourd’hui, la fabrication des différentes sortes de rhum constitue un long processus artisanal, où le savoir-faire des fabricants et goûteurs représente un enjeu important, puisque cela ne s’apprend pas sur les bancs de l’école, mais bien par des années de pratique. Ce savoir-faire, accumulé depuis 155 ans, se transmet depuis huit générations à travers les yeux, les mains, le nez, la bouche, selon un rituel qui s’échelonne sur plusieurs années de vieillissement du précieux liquide dans des barils en bois. Ces experts ne peuvent être remplacés par une machine, un outil ou un ordinateur, et ils sont donc responsables de la transmission de leur expérience aux futures générations et à ceux qui aspirent à le devenir. Une richesse incalculable.

Longtemps considéré comme une chasse gardée masculine, le Mouvement des maîtres fabricants de rhum cubain comprend maintenant deux femmes expertes et trois aspirantes. Le monde évolue, mais la qualité demeure inchangée.

J’en profite pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2023, avec la réalisation de vos désirs les plus chers.