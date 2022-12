Devante Smith-Pelly tire sa révérence

L’ancien attaquant du Canadien de Montréal Devante Smith-Pelly a mis un terme à sa carrière de hockeyeur à l’âge de 30 ans, vendredi, par l’entremise d’une publication sur Instagram.

• À lire aussi: Mondial junior: Filip Mesar coule la Lettonie

• À lire aussi: Kaiden Guhle absent face aux Capitals

Smith-Pelly aura donc disputé ses derniers matchs professionnels dans l’uniforme du Rocket de Laval la saison dernière, alors qu’il a été incapable de se faire une place dans la Ligue nationale de hockey (LNH) au cours des quatre dernières campagnes. Il a par ailleurs effectué un séjour en Russie, en 2019-2020.

Le fait saillant de son parcours est certainement sa conquête de la coupe Stanley avec les Capitals de Washington en 2018.

«Au cours de ma carrière, j’ai expérimenté les plus hauts sommets et les pires creux de vague, a-t-il écrit. J’ai été capable de voyager dans des endroits que je n’aurais jamais cru voir et joué auprès et contre certains des meilleurs joueurs au monde. Je suis tellement fier de dire qu’un enfant de Scarborough, en Ontario, [soit devenu] un champion de la coupe Stanley. Je serai éternellement reconnaissant pour mes expériences.»

Smith-Pelly a porté les couleurs du Tricolore un peu plus d’un an en 2015 et 2016. Il a cumulé sept buts et 15 points en 66 rencontres. Il avait été acquis des Ducks d’Anaheim en retour de Jiri Sekac avant d’être envoyé aux Devils du New Jersey contre Stefan Matteau.

En carrière, Smith-Pelly a totalisé 44 filets et 101 points en 395 matchs avec les Ducks, le Canadien, les Devils et les Capitals.