ÉCJ: Thomas Milic affrontera la Suède

Le dernier match d’Équipe Canada en ronde préliminaire du Championnat du monde de hockey junior sera décisif pour déterminer les confrontations en quarts de finale, et l’entraîneur-chef Dennis Williams misera sur le gardien Thomas Milic pour affronter la Suède.

Milic a remporté le match contre l’Allemagne en repoussant 14 des 16 tirs dirigés vers lui, après avoir été parfait sur 10 lancers en relève face à la Tchéquie dans un revers de 5 à 2.

«Je suis super excité! s’est exclamé Milic en point de presse, selon le réseau TSN. J’ai de la famille ici, mes parents. Je suis très excité d’avoir la chance de les rendre fiers, tout comme le reste du pays.»

«Il a été solide devant le filet, a fait valoir Williams. Il a eu deux bonnes journées d’entraînement, et comme personnel d’entraîneurs, nous nous sentons à l'aise de lui donner cette occasion de mener notre équipe sur la glace.»

Un jour à la fois

Benjamin Gaudreau avait également amorcé le match contre l’Autriche, remporté 11 à 0. Mais les cinq buts qu’il a alloués aux Tchèques ont certainement laissé les entraîneurs songeurs.

Il ne faut pas croire, toutefois, que ce vote de confiance à Milic s’appliquera pour les rencontres éliminatoires. Williams et ses adjoints s’ajusteront après la rencontre de samedi avant de décider de la suite des choses.

«Je crois que c’est toujours une discussion quotidienne, a dit Williams. C’est la même chose avec les attaquants et les défenseurs. Nous allons approcher le match de [vendredi], espérons-le, en nous sentant bien avec notre [plan de match], sachant que nous allons avoir de bons adversaires. Et puis, nous allons nous rencontrer avec les entraîneurs, et nous prendrons des décisions.»

La guerre

La Suède demeure la seule équipe invaincue dans ce tournoi, même si les Tchèques sont parvenus à les pousser jusque dans leurs derniers retranchements en prolongation. Le défi est donc réel pour la troupe de l’unifolié, d’autant plus que le gardien suédois, Carl Lindbom, n’a concédé que deux buts en trois sorties jusqu’ici.

Si plusieurs gardiens refusent de faire le jeu des comparaisons, Milic, lui, est toujours heureux de se prêter à cet exercice. «Il a un grand tournoi jusqu’ici. Je vais à la guerre contre lui et le meilleur l’emportera», a déclaré l’homme masqué canadien.

S’il compte remporter cette bataille, Milic devra avoir à l’œil certains joueurs de la formation suédoise, à commencer par le défenseur Ludvig Jansson, meilleur pointeur des siens avec deux buts et cinq points en trois parties.