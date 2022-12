FRAPPIER, André



Au Centre Claude David de Repentigny, le 18 décembre 2022, à l'âge de 72 ans, est décédé M. André Frappier, époux de feu Mme Jocelyne Soumis, demeurant à St-Jacques et autrefois de Charlemagne.Le défunt laisse dans le deuil ses enfants : Stéphane (Véronique Boisvert), Nathalie (David Valiquette), Marc-André (Stéphanie Simard), ses petits-enfants : Gabriel, Éliane, Mila, Louana, ses frères et soeurs : Jean, Michel, Solange, Sylvie, leur con-joint(e), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 8 janvier 2023 de 10h à 16h à la :ANDRÉ LÉGARÉ INC.51 RUE MARCEL-LÉPINEST-JACQUES, J0K 2R0www.residencelegare.comUne liturgie de la Parole sera célébrée le dimanche 8 janvier 2023 à 16h en la chapelle de la résidence funéraire.