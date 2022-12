Frappée au visage par un inconnu, Karine Vanasse use de compassion pour parler de santé mentale

Karine Vanasse est récemment entrée dans une boutique et a été frappée au visage sans raison par un inconnu, en plein jour. La comédienne, qui va bien, a partagé cette mésaventure sur son compte Instagram aujourd’hui, dans un message usant de bienveillance envers les gens souffrant d'enjeux de santé mentale.

• À lire aussi: 12 séries télé à rattraper durant le temps des Fêtes

Dans son message publié plus tôt aujourd’hui sur Instagram, Karine Vanasse explique que la police lui a appris qu’elle n’était pas la seule personne à avoir vécu ce genre d’incident avec cet individu.

«Je voulais entendre directement de votre bouche ce qui s’était passé pour pouvoir trouver des manières d’aider cet homme qui semble souffrir», lui a expliqué la clinicienne d’intervention en santé mentale qui l’a contactée après que l’individu en question eut été pris en charge par eux.

Les mots choisis par la clinicienne semblent avoir particulièrement touché la comédienne d’Avant le crash qui a choisi d’user ici de compassion pour aborder le sujet de la santé mentale.

La comédienne poursuit son message en expliquant avoir lu «de formidables livres cette semaine». Elle ajoute: «Mais ce que j’ai pris le temps d’entendre autour de moi de la part de purs inconnus m’a rappelé à quel point la nature humaine peut être belle, rassurante, émouvante.»

Son message tout en indulgence, compréhension et douceur semble avoir résonné chez de nombreux internautes et artistes québécois qui ont multiplié les commentaires prônant l’amour et le bien-être de la comédienne. Ce fut le cas de la comédienne Suzanne Clément, de Mélissa Bédard et de la chanteuse Ima qui a bien résumé la situation en écrivant « Bienveillance, douceur, accueil, tendresse. On en a tant besoin.»

Guy A Lepage se fait remettre à sa place

Seul Guy A Lepage a soulevé les passions avec un message allant à l’opposé de celui de l’actrice et de ses admirateurs. «Que je me contre-cal*ce de la douleur de ton agresseur, a-t-il écrit. Je t’embrasse Karine.»

L’animateur de Tout le monde en parle s’est fait remettre à sa place, de manière élégante toutefois, par des internautes lui pointant qu’il était passé à côté du message de compassion émis par Karine Vanasse.

« Justement, si le monde arrêtait de se contre-câlicer de ceux qui souffrent et qu'on les aidait au lieu de les punir et de les laisser à leur sort, la société serait en meilleure santé. Vraiment dommage que tu aies passé à côté du message de madame Vanasse, car ce qu’elle dit est criant de vérité et plus de gens devraient penser ainsi.», lui a répondu une certaine Andréanne.

Contactée par Le Journal, Karine Vanasse a expliqué avoir écrit tout qu’elle souhaitait partager de cette histoire dans sa publication Instagram. «Tant mieux si ça résonne pour plusieurs», a-t-elle ajouté.