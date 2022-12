Jean-Gabriel Pageau vaut encore son pesant d’or

Les Islanders de New York ont gagné leurs trois derniers affrontements et l’attaquant Jean-Gabriel Pageau a eu son mot à dire dans ces récents succès.

L’ancien des Sénateurs d’Ottawa a récolté trois points en autant de sorties, inscrivant un but et une mention d’aide dans le gain de 2 à 1 aux dépens des Blue Jackets de Columbus, jeudi. Le vétéran de 30 ans constituera certes un élément important dans la quête des Insulaires, cinquièmes de la section Métropolitaine avec un dossier de 21-14-2. Jusqu’ici, il fait bien avec 21 points, dont huit filets, en 37 parties.

«Depuis quelques rencontres, nous jouons de la manière voulue. Nous assumons nos rôles respectifs et nous bataillons pendant 60 minutes, ce que nous avons encore fait cette fois. Et évidemment, [le gardien] Ilya Sorokin est là pour réaliser les gros arrêts», a déclaré Pageau en point de presse d’après-match.

«Nous regardons les classements et nous savons à quel point c’est serré. Il nous faut des points et nous souhaitons continuer de grimper les échelons, a-t-il aussi affirmé. Lorsque nous sommes à domicile, devant nos partisans incroyables, nous devons en profiter.»

Jeu d’impuissance

Si les Islanders ont capitalisé sur leurs occasions à la maison, remportant leurs trois joutes d’un séjour à domicile, ils auront maintenant à exceller loin de leur public. Ils se mesureront au Kraken de Seattle, dimanche, dans le premier d’une séquence de quatre duels dans l’Ouest. Depuis le début de la campagne, ils se sont bien débrouillés à l’extérieur, en vertu d’une fiche supérieure à ,500.

Toutefois, pour connaître du succès, il faut une attaque massive qui a du mordant. L’équipe new-yorkaise espère faire mieux dans cette facette du jeu. Son avantage numérique a freiné une séquence de 27 occasions sans but, jeudi, lorsque Mathew Barzal a compté.

«C’était une question d’exécution et pas un problème concernant le personnel en place, a évalué le capitaine Anders Lee au site NHL.com. La saison est longue et parfois, vous traversez une disette et nous en avons vécu une. Peut-être qu’elle fut plus longue que prévu.»

Avec un homme en plus, les Islanders occupent le 26e rang de la Ligue nationale avec un pourcentage d’efficacité de 18,8 %.