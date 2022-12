La Corée du Nord tire un missile balistique

La Corée du Nord a lancé au moins un missile balistique samedi en direction de la mer du Japon, selon l'armée sud-coréenne, nouvel épisode de la montée des tensions entre les deux voisins quelques jours après une incursion de cinq drones de Pyongyang dans l'espace aérien de Séoul.

• À lire aussi: Corée du Nord: Kim Jong-un fixe de nouveaux objectifs militaires

• À lire aussi: Incursion de drones nord-coréens: Séoul s'excuse de ne pas les avoir abattus

«La Corée du Nord a tiré un missile balistique non identifié dans la mer de l'Est», a déclaré l'état-major interarmées de la Corée du Sud, en faisant référence au nom coréen de la mer du Japon.

À Tokyo, le ministère de la Défense a également fait état, dans un tweet, du lancement de «ce qui semble être un missile balistique».

Ce nouveau lancement intervient cinq jours après l'incursion de cinq drones nord-coréens dans l'espace aérien du Sud, dont l'un avait atteint le nord de la capitale Séoul. Malgré le déploiement d'avions de chasse et d'hélicoptères d'attaque pendant cinq heures, l'armée sud-coréenne avait échoué à intercepter ces drones, ce qui a suscité de nombreuses critiques.

Cette incursion aérienne, la première du genre en cinq ans, a été qualifiée d'«intolérable» par le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, qui a promis de faire comprendre à la Corée du Nord que «les provocations auront toujours de dures conséquences» pour elle.

Jeudi, l'armée du Sud a effectué des exercices dans le but de renforcer sa défense anti-drone, selon l'état-major.

Le nouveau lancement de missile intervient par ailleurs pendant une grande réunion annuelle du Parti des travailleurs au pouvoir, au cours de laquelle le dirigeant Kim Jong Un et d'autres hauts dignitaires présentent leurs objectifs politiques pour 2023 dans des domaines essentiels tels que la diplomatie, la sécurité et l'économie.

Depuis début 2022, la Corée du Nord multiple les essais d'armements. Elle a notamment testé, en mars, un missile balistique intercontinental (ICBM), pour la première fois depuis cinq ans. Un autre ICBM nord-coréen est tombé au large du Japon le 18 novembre.

Du 25 septembre au 9 octobre, Pyongyang a procédé à une salve d'essais de missiles, dont l'un a survolé le Japon, ce qui était également une première depuis 2017.

Simulations «nucléaires tactiques»

Le régime a présenté cette série de tests, personnellement supervisés par Kim Jong Un, comme des simulations «nucléaires tactiques» en situation de «guerre réelle».

Puis, début novembre, le Nord a encore lancé en quelques jours des dizaines de missiles, dont l'un est tombé tout près des eaux territoriales de la Corée du Sud, amenant le président sud-coréen à dénoncer une «invasion territoriale de fait».

Le régime nord-coréen a affirmé que ces tirs étaient une riposte aux plus importantes manoeuvres aériennes américano-sud-coréennes de l’histoire, qui se déroulaient au même moment au Sud.

Lors d'un défilé militaire géant fin avril à Pyongyang, Kim Jong Un avait promis de développer les forces nucléaires du pays «à la plus grande vitesse possible». Séoul et Washington prêtent depuis à la Corée du Nord l'intention de réaliser un essai nucléaire, ce qui serait le premier depuis 2017 et le septième de son histoire.

Les dirigeants nord-coréens affirment qu'une dissuasion nucléaire crédible est essentielle à la survie de leur pays, qui se dit constamment menacé d'agression par les États-Unis.

De leur côté, les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon ont renforcé leur coopération militaire et leurs manœuvres conjointes face aux menaces nord-coréennes, surtout depuis l'annonce en septembre par Pyongyang d'une nouvelle doctrine rendant «irréversible» son statut de puissance nucléaire et l'autorisant à mener une frappe atomique préventive en cas de menace existentielle contre son régime.

Mais ce renforcement a irrité encore davantage la Corée du Nord qui, par la voix de sa ministre des Affaires étrangères Choe Son Hui, a promis mi-novembre des représailles «féroces» s’il se poursuivait.