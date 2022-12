L’art de préserver ses forces est essentiel pour survivre

Avec mon témoignage, j’espère soulager, ou du moins améliorer le moral de la dame qui vous écrit en ce beau dimanche matin. Elle qui se reproche encore d’avoir placé son conjoint atteint de la maladie d’Alzheimer alors qu’elle n’a plus la force de le garder à la maison et que son médecin traitant l’a enjointe à le faire avant de se tuer à la tâche.

Ma mère, atteinte de longue date par d’importants problèmes de santé cardiaques et pulmonaires, demeurait avec moi. Étant médecin de formation, j’étais mieux armé que cette dame pour faire face à tous les imprévus. J’avais réduit ma pratique à presque zéro pour pouvoir prolonger son séjour à la maison le plus longtemps possible, et ainsi lui éviter un placement en CHSLD.

Malgré tous mes efforts, suite à d’importants problèmes de mobilité, j’ai dû me résigner au placement, même si ma mère n’avait pas de problèmes cognitifs comme le mari de cette dame, ce qui facilitait le quotidien. Malgré tout, j’ai aussi comme elle, vécu de la culpabilité pendant les 15 mois qu’a duré son placement.

La seule consolation que j’ai trouvée dans toute cette affaire, et je voudrais la lui refiler, c’est que si je n’avais pas été là, ma mère n’aurait jamais pu rester dans sa maison aussi longtemps qu’elle l’a fait. Comme vous le lui avez souligné : « Il faut se pardonner d’avoir placé notre parent, car le contraire n’apporte rien de positif, et ne fait que nous enliser ».

Par ailleurs, elle ne doit pas regretter que la loi n’ait pu être changée avant son décès pour qu’il puisse obtenir, de façon anticipée, l’aide médicale à mourir, car elle aurait eu à donner son autorisation, et ça l’aurait culpabilisée encore plus. Sans oublier que plusieurs patients atteints de démence sont heureux dans leur monde, et que c’est davantage difficile de prendre une décision.

Dans ma pratique médicale, j’ai vu plusieurs aidants naturels s’épuiser et décéder avant leur parent confus, ce qui est souvent catastrophique pour la suite. Qu’elle continue à visiter son mari tous les jours comme elle le fait déjà et qu’elle suive vos bons conseils Louise, en particulier celui de « se pardonner d’avoir placé son mari ».

Un médecin

Merci de confirmer ce que je disais à cette personne. Par contre, je signale que s’il y avait eu élargissement de la loi sur l’aide médicale à mourir, lequel n’a pas eu lieu, c’est le malade lui-même qui aurait décidé d’y procéder en temps et lieu, et non son proche aidant.