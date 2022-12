Le CH a invité les mères des joueurs pour les séjours à Washington et Nashville

WASHINGTON | Le Canadien a perdu ses quatre derniers matchs et signé une seule victoire à ses huit derniers, mais ça n’empêchait pas les joueurs de s’entraîner dans le bonheur sur la patinoire du Capital One Arena.

Joel Edmundson, qui n’a rien d’un magicien en tirs de barrage, a marqué le but vainqueur dans un petit jeu organisé à la fin d’un court entraînement au lendemain d’un revers de 7 à 2 contre les Panthers à Sunrise.

« C’est une longue saison, a dit Edmundson. Il y aura des matchs comme ça (en Floride). On essaie de les éviter, mais le soleil se lève quand même le lendemain. Il faut se concentrer sur le match suivant et c’est ce qu’on fait. On le fait tout en s’amusant. »

Il y avait aussi un autre élément pour justifier cet élan de bonne humeur. Le Canadien a invité les mères des joueurs pour cette dernière portion du voyage, soit les arrêts à Washington et à Nashville. Au total, 19 mères ont réussi à faire le trajet jusqu’à la capitale américaine.

« Ça va être bon pour les boys d’avoir leur mère! C’est spécial, a dit Martin St-Louis. Chaque joueur ici sait, que ce soit leur père ou leur mère, le rôle qu’ils ont joué pour qu’ils atteignent leur but. J’ai hâte de les rencontrer parce que je regarde mon équipe, on a de bons gars et ça part de la maison. Il faut lever notre chapeau à leur mère. Ma mère est morte en 2014, mais je sais que pour tous enfants, surtout les gars, ton premier amour, c’est ta mère. De partager ça avec du monde qui ont joué un gros rôle pour où ils sont aujourd’hui, c’est spécial. »

Mauvaise perdante

Brendan Gallagher avait hâte de partir retrouver sa mère (Della) à l’hôtel.

« Il y a une pression de gagner que ce soit un voyage avec les pères ou les mères, a dit le numéro 11. Mon père est compétitif, mais ma mère l’est encore plus. Elle est une mauvaise perdante. J’ai appris ça d’elle. »

Si Washington est une ville magnifique, remplie de musées et riche d’histoire, le prochain arrêt à Nashville restera bien différent.

Au Tennessee, les mères découvriront la capitale du country et la célèbre rue Broadway. Il y a toujours le danger de perdre une maman dans cette folie des bars country où la musique joue du matin jusqu’au petit matin.

« Il y a quelques candidates pour se perdre, a répliqué le capitaine Nick Suzuki avec le sourire dans le visage. Mais, je dirais probablement ma mère (Amanda) et celle de Josh Anderson (Michelle). Elles pourraient avoir de longues nuits à Nashville! »