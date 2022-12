Le vin du 31

Pour cette dernière chronique de l’année, j’ai demandé à ma belle-famille de me dire ce qu’elle pensait du vin que j’ai apporté. Voici les propos recueillis.

Un bon rouge avec beaucoup de générosité, comme le Père-Noël l’a été pour moi cette année. Même sans courant, il coule bien et on voit très bien sa robe. Ça sent les fruits rouges. On sent moins l’alcool, malgré les 14% affichés (et les résultats de nos alcootests). Les tanins sont souples. Pas super long en bouche (le goût arrête vite), mais il donne le goût de voyager. Et puis réchauffé, il s’allonge. Comme on dit, le meilleur vin est toujours celui qu’on boit avec ceux qu’on aime. Il sera encore meilleur le lendemain pour accompagner les restants des fêtes, comme le ragoût de boulettes, la tourtière du Lac, et les petites entrées de prosciutto laissées de côté. En plus, la forme de la bouteille est idéale pour faire un chandelier (si vous manquez encore d’électricité).

En vous souhaitant un magnifique 31 avec ceux que vous aimez !

Tenuta Sette Ponti, Crognolo 2019, Toscane, Italie

29,50 $ - Code SAQ 11915038 – 14 %

★★★ $$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.