Les joueurs de l’Océanic répondent à l’appel

RIMOUSKI - L’Océanic connaît ses meilleurs moments de la saison depuis que l’entraîneur-chef et directeur-gérant, Serge Beausoleil, a demandé aux joueurs de lui prouver qu’ils voulaient demeurer à Rimouski.

L’Océanic tentera de pousser à neuf sa séquence victorieuse samedi en recevant les Voltigeurs de Drummondville. La dernière défaite des hommes de Serge Beausoleil remonte au 2 décembre à Gatineau. Cette poussée a permis à la formation rimouskoise de remonter au 6e rang du classement général et a peut-être changé les plans de l’état-major de l’équipe pour la période des transactions qui se poursuit jusqu’au 6 janvier.

Des signaux très clairs

« Notre cœur, ce sont nos joueurs de 17 ans. Ils progressent bien et ils seront notre fer de lance pour la saison 2034-25 où on souhaite accueillir la Coupe Memorial. Ils sont bien épaulés par nos vétérans. Nous avons marqué 13 buts sans en accorder un seul lors de nos deux derniers matchs. Ce serait difficile de demander mieux. Les gars nous envoient des signaux très clairs qu’ils veulent demeurés ici. Nous avons limité une puissance de la Ligue (Les Tigres) à sept lancers en deux périodes hier (jeudi). Ce sont deux performances sans tâche », a commenté Serge Beausoleil, qui a badiné avec les journalistes, vendredi matin, en leur demandant pourquoi on ne l’interrogeait plus sur la fiche de son équipe à l’étranger.

Un 3e départ de suite pour Hamrla

Le temps de l’alternance semble être révolu chez les gardiens de l’Océanic. Serge Beausoleil a confirmé que Patrik Hamrla obtiendra un 3e départ consécutif samedi après avoir obtenu des jeux blancs à Shawinigan et à Victoriaville.

« Il n’a pas été très menacé, mais ce n’est pas évident pour un gardien de rester concentré avec si peu de tirs. Il a bien fait ça et on va poursuivre avec lui ».

La situation de Spencer Gill

Serge Beausoleil doit composer avec un heureux problème. Le défenseur de 16 ans, Spencer Gill, choix de première ronde au dernier repêchage piaffe d’impatience de renouer avec l’action, mais la tenue de sa brigade défensive rend difficile son insertion dans l’alignement.

« Nous lui avons expliqué la situation. C’est sûr qu’il veut jouer et qu’on voudrait le voir dans l’alignement, mais les six autres défenseurs font tellement bien. Nous lui avons dit de redoubler d’ardeur dans les entraînements et en gymnase et de se tenir prêt. La progression de nos défenseurs de 18 ans (Mathis Aguilar et Charles Côté) est perceptible dernièrement et le crédit en revient à Donald Dufresne qui avait fait de même avec Brunet’, Gauthier et Maltais l’an dernier », a précisé le pilote de la formation du Bas-Saint-Laurent.