Les miraculés: Charles avait même oublié Noël

Devenu amnésique après avoir subi un traumatisme crânien au hockey, un adolescent de 14 ans ne se souvenait plus de ses proches, du goût de la mayonnaise et il avait même oublié ce qu’était Noël. Grâce à sa persévérance, il a retrouvé sa mémoire.

« C’est comme si je venais juste de naître. Comme si quelqu’un avait mis ma mémoire aux poubelles, il fallait tout réapprendre », explique Charles Céré, 14 ans, à propos de son amnésie passagère.

En décembre 2021, le jeune hockeyeur de Sainte-Thérèse a subi un traumatisme cranio-cérébral lors d’un tournoi de hockey. Rapidement, des symptômes de commotion sont apparus : maux de tête intenses et sensibilité à la lumière.

Trous de mémoire

Conscients que leur garçon avait subi une commotion, ses parents l’ont laissé se reposer, comme il se doit. Or, l’inquiétude a monté d’un cran quand ils ont réalisé que Charles avait des trous de mémoire.

« On soupait, et Charles a pris le pot de mayonnaise en demandant : “c’est quoi ça ? Est-ce que c’est bon ?” », se rappelle sa mère, Dominique Trudeau.

En fait, son fils n’avait plus aucune notion de plusieurs éléments de base, comme se brosser les dents ou comment utiliser son cellulaire. Il avait même oublié ses grands-parents et la signification de Noël.

« Il ne se souvenait de rien, révèle-t-elle. Il faisait comme nous, mais il nous imitait. »

Heureusement, le scan cérébral n’avait montré aucune lésion. Ainsi, il fallait attendre que le temps fasse son œuvre et que la mémoire revienne. À noter que l’amnésie prolongée n’est pas un symptôme fréquent de commotion cérébrale. Dans le cas de Charles, il semble que son cas était particulièrement grave.

« C’était de l’inconnu pour tout le monde, personne n’avait jamais vu ça à l’hôpital, dit l’adolescent. J’avais confiance que ça revienne. Mais, après six ou sept semaines, je commençais à avoir des doutes, à avoir peur que ça ne revienne pas. »

« Les médecins nous disaient que ça allait revenir, qu’il fallait être patient. C’est comme si la connexion ne se faisait plus, il fallait attendre que son cerveau se calme », ajoute sa mère. Finalement, après deux mois, la mémoire est revenue graduellement.

Entièrement guéri

Dans les semaines suivantes, Charles a dû travailler fort pour récupérer son retard scolaire. Aujourd’hui, il est entièrement guéri. Et malgré ce mauvais souvenir, il poursuivra ses activités sportives.

« Je ne voudrais pas avoir une autre commotion, mais ça ne m’empêchera pas d’aller sur un contact. Je ne vais pas reculer. »

« Sa santé mentale passe par le sport, donc il faut vivre avec l’incertitude tout en étant le plus prudent possible, ajoute sa mère. Le hockey, c’est ce qui le tient en vie. »

COMMOTION CÉRÉBRALE

Coup à la tête au hockey

Amnésie de deux mois

Le port du casque a limité les dégâts

Le port du casque a évité au jeune joueur de hockey une blessure beaucoup plus grave, assure une infirmière qui l’a aidé dans son rétablissement.

« Heureusement qu’il avait un casque », souligne Fabienne Tahmissian, infirmière clinicienne du service de traumatologie à l’hôpital Sainte-Justine.

D’ailleurs, la professionnelle n’a que de bons mots sur l’attitude du jeune joueur de hockey, qui a pris sa convalescence au sérieux et a respecté les consignes.

« Il était exceptionnel. Il voulait retourner au sport, et a suivi à la lettre toutes les recommandations, confie-t-elle. C’est parfois plus compliqué avec les ados. C’est difficile de les sensibiliser. »

La bonne attitude

Bien que Charles fût angoissé par son amnésie, qui est un symptôme plus rare, il a eu la bonne attitude en consultant rapidement.

« La mémoire revient avec la stimulation », explique Mme Tahmissian.

À noter que la sévérité du traumatisme n’est pas nécessairement liée à la gravité des symptômes.

« Pour la même commotion, les symptômes peuvent être très différents d’un enfant à l’autre », dit-elle.

Maux de tête, sensibilité à la lumière et au bruit sont les problèmes les plus fréquemment rapportés. Normalement, les jeunes récupèrent en l’espace de quatre à six semaines. Lorsqu’il n’y a plus de symptômes, l’enfant peut retourner à l’école et à ses activités régulières.