L'OMS appelle la Chine à partager ses données en temps réel

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a rencontré vendredi des responsables chinois pour évoquer l'explosion du nombre des cas de contamination par la COVID-19 dans leur pays, les appelant à partager les données en temps réel afin que les autres pays puissent réagir efficacement.

«Une réunion de haut niveau a eu lieu le 30 décembre entre l'OMS et la Chine au sujet de la recrudescence actuelle des cas de COVID-19, afin d'obtenir de plus amples informations sur la situation et d'offrir l'expertise et le soutien de l'OMS», a annoncé l'agence sanitaire des Nations unies dans un communiqué.

«L'OMS a de nouveau demandé le partage régulier de données spécifiques et en temps réel sur la situation épidémiologique, notamment davantage de données sur le séquençage génétique et sur l'impact de la maladie, y compris les hospitalisations, les admissions dans les unités de soins intensifs et les décès», toujours selon le communiqué.

Elle a aussi réclamé des données sur les vaccinations effectuées et le statut vaccinal, en particulier chez les personnes vulnérables et les plus de 60 ans, a poursuivi l'OMS.

Les discussions ont eu lieu après une semaine pendant laquelle le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a exhorté les autorités chinoises à se montrer plus ouvertes sur la situation concernant le Covid.

L'augmentation du nombre des contaminations en Chine a suscité des inquiétudes dans le monde entier et des questions sur la communication des données, les chiffres officiels sur les cas et les décès étant peu élevés alors que certains hôpitaux et certaines morgues sont débordés.