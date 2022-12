Nouvelle saison de «La vraie nature» : dévoilement de la nouvelle chanson-thème

L’auteur-compositeur-interprète Étienne Coppée signe la nouvelle chanson-thème de l’émission «La vraie nature».

• À lire aussi: Télé des fêtes: 50 émissions pour les petits et les grands

• À lire aussi: Marie-Claude Barrette se confie sur la mort bouleversante de son enfant survenue un 24 décembre

L’émission qui atteint presque chaque dimanche soir le million de téléspectateurs effectuera son retour en ondes dès la mi-janvier.

De plus, pour souligner ses cinq ans et les artisans de la musique qui se sont succédé pour habiller l’émission avec émotions et douceur, la production a lancé vendredi le mini-album «La vraie nature – Les chansons».

On y retrouve la magnifique «Au-delà des mots» de BEYRIES, «Passagers» et «All I Know» de Pilou, «Une part de l’autre» de Saratoga, ainsi que «Je te fais confiance» de Rosalie Ayotte. Le mini-album comprend également la nouvelle chanson-thème «Avec toi dans le monde» d’Étienne Coppée.

Pour créer cette pièce, l’auteur-compositeur-interprète s’est laissé inspirer par la beauté du décor du chalet, situé dans les Cantons-de-l’Est, qu’il a visité lors d’une résidence d’écriture. Entouré des auteurs Julien Comptour, Philippe Noël et Flavie Melançon, ainsi que d’Alex McMahon, qui coréalise la chanson avec lui, le chanteur a voulu capter le sentiment de paix et de réconfort qui habite les invités alors qu’il retourne à la maison en barque.

Le mini-album «La vraie nature – Les chansons» est disponible sur les plateformes d’écoutes en ligne et la nouvelle saison de «La vraie nature» arrivera en ondes dès le 15 janvier.