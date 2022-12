Pelé, Ali et qui d’autre?

Pelé a survolé son sport. Comme Ali a survolé la boxe. J’ai beau chercher dans le dernier siècle, personne n’a porté une partie du monde sur ses épaules comme Muhammad Ali et Pelé.

Et curieusement, les deux portaient des noms empruntés qu’ils ont imposés à la planète entière. On dit Pelé, on dit Ali, et même à Mana, dans le nord du Burkina Faso, à quatre heures et demie d’Ouagadougou, on connaît Ali et Pelé. Les enfants finissent par savoir. Même en jouant avec une vieille balle de caoutchouc dans la poussière rouge.

Je n’ai pas vu jouer Pelé en personne avec le Cosmos de New York. Le Manic de Montréal est arrivé trop tard pour qu’on ait droit à un match du légendaire Pelé.

PELÉ À 17 ANS

Mais Walter Sieber a connu ce bonheur. Et plus encore, bien plus, il a eu l’immense privilège de rencontrer Pelé à plusieurs reprises et de converser avec lui.

Walter Sieber a maintenant 83 ans. À quelques mois près, il a le même âge que Pelé : « J’avais 17 ans quand j’ai vu jouer Pelé pour la première fois en 1958 à la Coupe du monde. Pelé avait 17 ans lui aussi et moi qui jouais dans un bon calibre en Suisse, j’ai été ébloui, gagné, bouleversé par le jeu du jeune Brésilien. C’était un génie pour contrôler le ballon et faire des feintes. En demi-finale, je pense que c’était contre la France, il avait marqué trois buts et en avait ajouté un autre au moins en finale. La planète entière avait été conquise par ce jeune homme », se rappelle Sieber.

Quand il est devenu coordonnateur général pour l’organisation des Coupe du monde, une vingtaine en tout en incluant les femmes et les juniors, Walter Sieber a rencontré à moult reprises le grand Pelé. Et toutes les fois, il a été impressionné par sa simplicité et l’amour qu’il vouait au football et aux enfants : « En fait, je l’ai rencontré à chaque Coupe du Monde. Il s’intéressait à tous les aspects de l’organisation. Mais c’était encore plus touchant de voir la plus grande star planétaire jouer avec des enfants dans une cour ou parfois dans un petit stade. Il aimait les enfants et savait qu’il pouvait les faire rêver. Ce n’était pas de la frime, c’était vrai et sincère », de dire M. Sieber.

LE PLUS GRAND DE TOUS

Walter Sieber soutient que Pelé est le plus grand joueur de football de l’histoire : « Il est tout seul sur son piédestal. Et puis, il a su redonner à son pays et à la communauté. À ma connaissance, il est le seul grand footballeur à avoir été ministre des Sports dans son gouvernement au Brésil », dit-il.

Au hockey, on a Viatcheslav Fetisov à la Douma russe, Ken Dryden à Ottawa, Richard Legendre à Québec...

Mais on ne parle pas d’influence planétaire.

Ce matin, c’est bien plus que le Brésil qui est en deuil. C’est tout le football. Le sport le plus joué et le plus populaire sur cette terre.

Mais c’est quand même le Brésil qui pleure...