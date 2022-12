Québec: Une fin de semaine glissante et mouillée pour terminer l’année

La fin de semaine du Nouvel an s’annonce glissante et trempée dans plusieurs régions du Québec, où une pluie verglaçante est attendue dès vendredi.

Un avertissement de pluie verglaçante est actuellement en cours à Minganie, au parc national de la Gaspésie – Murdochville, à la rivière Manicouagan et à Sept-Îles – Port-Cartier.

Entre 1 et 3 millimètres de verglas sont attendus à partir de vendredi soir jusqu'à samedi matin dans ces régions.

«Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, pourraient devenir glacées et glissantes. Faites preuve de prudence lorsque vous marchez ou conduisez dans les secteurs touchés», a averti Environnement Canada sur son site web.

Une bruine verglaçante est aussi prévue à Saguenay en matinée vendredi.

Dans la grande région de Montréal et dans l’ouest du Québec, de la pluie et des nuages parsèmeront le ciel de vendredi à dimanche avec des températures majoritairement au-dessus de zéro.

Dans le centre du Québec, le décompte du Nouvel an se fera sous la pluie, tandis qu’entre 5 et 10 mm de pluie sont prévus samedi dans la Capitale-Nationale.