Rafael Payare, artiste de l’année

Il a suffi de quelques mois à ce chef d’orchestre si particulier pour gagner le cœur des Québécois.

Où qu’on rencontre Rafael Payare, dans la rue, à la sortie de la Maison symphonique ou au restaurant, on l’arrête pour faire un selfie avec lui. Il y a moins d’un an, seuls les musiciens de l’Orchestre symphonique de Montréal, qu’il avait été invité à diriger à deux ou trois reprises, le connaissaient. Vénézuélien d’origine, il vient de prendre la direction musicale de l’OSM pour au moins cinq ans. Cet homme a encore plus de charisme que de cheveux, ce qui n’est pas peu dire.

Payare aura 43 ans le mois prochain. Il a une renommée internationale mais n’est pas né avec une cuillère d’argent en bouche. Originaire de Puerto La Cruz, ville portuaire d’où le Vénézuéla exporte une partie de son pétrole, Rafael a 14 ans lorsqu’il rejoint « El Systema », qui propose l’apprentissage de la musique à de jeunes défavorisés. Rafael y découvre le cor. Il a 23 ans lorsque le fondateur de ce programme unique, Antonio Abreu, découvre son talent inédit pour la direction d’orchestre. Son ascension est fulgurante : premier prix au fameux concours triennal Nicolai Malko de 2012, assistant de Claudio Abbado à l’orchestre Simon Bolivar, assistant de Daniel Barenboim au Staatsoper de Berlin, puis chef de l’Orchestre d’Ulster à Belfast et chef de l’Orchestre de San Diego jusqu’à sa nomination à l’OSM.

C’EST RAFAEL TOUT COURT

Jamais un chef n’a conquis si vite le cœur de ses musiciens. Même s’ils sont une centaine, Rafael s’intéresse à chacun. Il les appelle par leur prénom et refuse qu’on l’affuble du titre de « maestro ». C’est Rafael tout court. À ses premières visites à Montréal, il ne parlait pas français. Depuis, il converse couramment en français québécois et, comme si elle avait été prédestinée à vivre à Montréal, sa femme, Alisa Weilerstein, violoncelliste de réputation internationale, parle le français châtié qu’on enseigne dans les meilleures écoles privées des États-Unis où elle est née.

Jamais un chef d’orchestre n’a pris racine si spontanément. La petite famille a déjà acheté une maison à Outremont, la fille aînée, Ariadna, sept ans, fréquente le collège Stanislas et la petite Elina, 12 mois, balbutiera bientôt en français. Pour la première fois de sa vie, Rafael conduit une voiture dans la neige et il adore !

MÉTAMORPHOSE DE L’OSM

Il y a quelques années, sous l’impulsion du chef Kent Nagano, l’OSM a mis sur pied à l’intention des enfants un programme d’éducation musicale défrayé uniquement par des dons privés. Déployé surtout dans Montréal-Nord, le programme initie les jeunes à l’apprentissage intensif de la musique. Pour l’instant, le programme est plus modeste qu’El Systema d’où est issu Payare, mais ce dernier compte bien redonner ce qu’il y a reçu en attirant plus de donateurs et en permettant à un plus grand nombre d’enfants de participer au programme.

En quelques mois, Payare a transformé l’Orchestre symphonique de Montréal. Il l’a rendu fougueux et piaffant comme un cheval sauvage. Rigoureux et précis comme une montre suisse sous la direction de Charles Dutoit, cérébral et presque trop sage sous celle de Kent Nagago, l’OSM éclate désormais de joie et d’énergie. Sur le podium, Rafael Payare a un plaisir fou. Il s’éclate, il explose, il lévite. Il donne à des musiques archiconnues des dimensions nouvelles. Il force parfois la note, mais les musiciens s’accrochent et il nous emporte tous avec lui. Comment ne pas en faire l’artiste de l’année ?