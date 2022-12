Spectaculaire, spectaculaire!

NEW YORK | Deux décennies après avoir conquis les cinéphiles, la comédie musicale Moulin Rouge! est désormais confortablement installée sur les planches de Broadway. Et pas une once de magie – ni de oumph ! – ne s’est perdue en route. Au contraire.

Paillettes, froufrous, strass, pyrotechnie, confettis, satin et velours... Moulin Rouge! The Musical ne tarde pas à montrer ses vraies couleurs, et toute l’opulence qu’il peut désormais déployer sur scène. En fait, l’expérience – car c’est bien plus qu’un simple spectacle auquel on assiste – débute dès les portes du Al Hirschfeld Theatre franchies.

Car avant même que le rideau ne se lève, danseurs et courtisanes auscultent lascivement le parterre depuis la scène.

Puis vient la musique. Dès que retentissent les premières notes de Lady Marmalade, hymne indissociable de l’œuvre originale, il devient clair que la production qui prend vie sous nos yeux nous en mettra plein la vue et les oreilles avec ses artifices sonores et visuels. Chorégraphies exécutées avec une précision chirurgicale, performances vocales de haute voltige, scénographie impressionnante et somptueux costumes ne sont que quelques-uns des nombreux charmes du spectacle présenté à New York depuis trois années.

Plus de chansons

Même si on connaît les moindres détails de l’intrigue, c’est sous un tout autre œil qu’on (re)découvre aujourd’hui Moulin Rouge!. Pourquoi ? Parce que sa partition musicale a été entièrement revue avant qu’il ne renaisse sur les planches. Des titres empruntés à P!nk, Katy Perry, Lady Gaga, Beyoncé et autres Britney Spears viennent désormais bonifier le programme de la soirée.

On serait tenté de dire que Moulin Rouge! The Musical est un spectacle à voir absolument. Mais ce serait réducteur de notre part. Car il s’agit d’une expérience théâtrale et musicale aussi fabuleuse que complète qui, elle, doit être vécue au moins une fois dans une vie. Rien de moins.