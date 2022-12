Tempête: Quelque 5000 clients dans le noir après une semaine

Un peu plus de 5000 clients n’ont toujours pas d’électricité une semaine après le début de la tempête de qui a frappé le Québec de plein fouet.

Vendredi matin, 5092 résidences étaient toujours plongées dans le noir, selon la dernière mise-à-jour d’Hydro-Québec.

L'Outaouais est désormais la région la plus touchée avec 1703 maisonnées sans courant, suivi de près par la Capitale-Nationale avec 1061 pannes. Les Laurentides dénombrent toujours 922 clients dans le noir.

La Côte-Nord compte encore 417 familles sans courant, l'Estrie, 375, la Mauricie, 351, et le Bas-Saint-Laurent, 211.

Jeudi, environ 1300 employés d’Hydro-Québec étaient mobilisés pour tenter de rétablir le courant au travers de la province. Déjà environ 97 % de tous les foyers touchés avaient retrouvé l’électricité jeudi soir, a indiqué la société d’État sur son site Internet.

«Le défi demeure toutefois important : des lignes électriques se sont retrouvées au sol en raison des violentes rafales ou sous le poids des branches d’arbres brisées. De plus, l’accessibilité au réseau est très difficile. Les réparations, parfois très longues, ne redonnent le service qu’à un petit nombre de clients à la fois», peut-on lire.

Hydro-Québec a rappelé qu’il est primordial de ne pas s’approcher de fil électrique qui seraient tombés au sol et de plutôt composer le 911 pour sécuriser les lieux.

«Également, il ne faut absolument pas utiliser à l’intérieur des résidences des appareils d’éclairage ou de chauffage d’appoint à combustible, des génératrices ou des poêles portatifs conçus pour l’extérieur (barbecue). Le risque d’asphyxie et d’intoxication est important», a insisté la compagnie.