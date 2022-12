Un joueur de la NFL participe à un sauvetage

Le quart-arrière substitut des Buccaneers de Tampa Bay Blaine Gabbert s’est distingué à l’extérieur du terrain, jeudi soir, en contribuant aux efforts visant à venir en aide à quatre personnes impliquées dans un accident d’hélicoptère.

Tel que rapport par le réseau ESPN, l’appareil a éprouvé un problème de moteur et a piqué du nez en s’approchant de l’aéroport Peter-O.-Knight et a terminé sa course dans l’eau, près d’un club de yachts. Quelques minutes plus tard, des bons Samaritains se sont dirigés sur les lieux à bord d’embarcations nautiques; Gabbert conduisait l’un des deux «jet skis», tandis que ses deux frères étaient situés sur l’autre. Les sources policières ont précisé que le pilote de l’hélicoptère et les trois passagers ont quitté l’engin sains et saufs après avoir été emmenés par leurs bienfaiteurs.

«Ils nous tranquillement ramenés sur la rive, une plage de sable se trouvant proche, et on a pu socialiser un peu, a déclaré à la chaîne FOX Sports l’un des passagers, Hunter Happ, qui était accompagné de ses parents. Nous avons échangé des plaisanteries une fois revenus. Ils ont vraiment constitué un atout pour nous, car pendant un bout de temps, ils étaient les seuls dans les environs. On a eu une poignée de main et on a dit un immense merci.»

Gabbert est le pivot adjoint derrière Tom Brady à Tampa. Il n’a pas joué cette saison et dans ses deux premières campagnes avec les «Bucs», il a disputé 10 matchs, sans en amorcer un seul. Auparavant, il a évolué avec quatre autres organisations.