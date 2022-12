Votre cellulaire pourra bientôt vous dire si vous avez la COVID ou la grippe

Dans un futur proche, votre cellulaire ou votre montre intelligente seront en mesure de vous dire si vous êtes atteint par la COVID, la grippe, ou un rhume, simplement en analysant la façon dont vous reniflez.

C’est en tout cas la promesse d’une nouvelle étude menée au sein de la Faculté des systèmes électroniques de l'Université des sciences et technologies de Norvège (NTNU).

Les chercheurs de la NTNU ont développé un capteur optique super sensible appelé microrésonateur qui peut analyser les produits chimiques en utilisant le spectre de la lumière infrarouge.

Cela ouvre la porte à des dispositifs qui pourront utiliser cette technologie afin d’analyser des échantillons de gaz ou de liquide afin d’y déceler des produits chimiques indiquant la présence de certains virus et bactéries.

Dingding Ren, chercheur principal, a déclaré que ce microrésonateur est «100 fois» meilleur que les capteurs précédents. Même si la technologie en est au «stade initial» de son développement, les appareils qui l'utilisent pourront effectuer une analyse chimique détaillée dans un «futur proche».

Une technologie similaire existe déjà à plus grande échelle - mais les machines qui peuvent utiliser la lumière infrarouge de cette manière pour identifier des produits chimiques complexes sont si grandes et coûteuses qu'elles se trouvent principalement dans les hôpitaux et les institutions possédant de gros budgets.

À l’inverse, les petites machines plus courantes ne peuvent identifier que quelques produits chimiques dans un échantillon et sont donc inutiles pour trouver la présence d’un virus.

La clé de la miniaturisation de cette technologie repose donc dans ce microrésonateur, dont le nom complet est «whispering gallery mode microresonator». Une appellation qui fait référence à un phénomène inhabituel découvert à la Whispering Gallery de la cathédrale Saint-Paul de Londres.

De même que la forme de la galerie amplifie les ondes sonores, le microrésonateur amplifie la lumière infrarouge, ce qui permet à un petit appareil d’effectuer une analyse complexe.

Cela signifie que dans un avenir pas trop lointain, vous serez en mesure de vous assurer que vous n’êtes pas infecté simplement avec votre téléphone avant de rendre visite à vos proches.