DESBIENS, Alfred



À Montréal, le 19 décembre 2022, à l'âge de 93 ans, est décédé Monsieur Alfred Desbiens, époux de feu de Béatrice Filion.Pré-décédée par sa fille Suzanne (Jocelyn), il laisse dans le deuil son fils Marc (Dianne), ses petits-enfants, Frédéric et Vikie (Pascal), ses arrière-petit-enfants, Evan, Cameron et Ansell, ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Vigi Pierrefonds pour leur soutien et les bons soins prodigués.