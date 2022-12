CAMPEAU, Renée

(née Bertrand)



Le samedi 24 décembre 2022, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Renée Bertrand, de Coteau-du-Lac, épouse de feu Yvon Campeau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Nathalie), Sylvain (Céline) et Nathalie (Sylvain), ses sept petits-enfants : Audrey-Anne (Edouard), Isadora (Noah), Marc-Antoine (Noémie), Louis-Thomas, Jessy (Jessica), Dany (Nathalie) et Marie-Soleil (Alex), ses arrière-petits-enfants Logan, Ellie, Ophélie, Léna et Sasha, ses frères et soeurs Michelle, Robert, Luce, Bernard, Dominique et Martin, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, sa grande amie Jeanine, son ami de coeur Jean-Guy, ainsi que tous ses autres parents et amis.Une cérémonie religieuse aura lieu à une date ultérieure.RIGAUD, J0P 1P0www.aubryetfils.ca