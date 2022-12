LAROSÉE Jean-Marie



À Saint-Eustache, le 22 décembre 2022, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Jean-Marie Larosée.Il laisse dans le deuil ses enfants Line (Gilles), Nathalie (Pierre), Stéphane (Leila) et Marie-Ève (Nicolas), ses petits-enfants David, Marc-Olivier, Jérémie, Samuel, Camille et Jade ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 7 janvier 2023 de 13h30 à 15h00 au complexe funéraire :FABREVILLE, LAVAL450-473-5934Une cérémonie hommage aura lieu ce même samedi, à 15h, suivie de la mise en columbarium.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à l'Association Pulmonaire du Québec.