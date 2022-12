JOURDAIN, Jean-Pierre



À la Maison Victor-Gadbois, à l'âge de 82 ans, le 18 décembre 2022, est décédé monsieur Jean-Pierre Jourdain, fils de feu Robert Jourdain et de feu Edmy Gagnon, époux de feu Aline Houle.Il laisse dans le deuil ses fils Éric (Bibiane Monfette) et Patrick (Pascale Lussier), ses petits-enfants Étienne, Maélie, Nathan et Rose Éliane, son frère François, ainsi que des beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.La famille tient à remercier l'équipe de la Maison Victor-Gadbois pour les bons soins prodigués et leur grande compassion.La famille recevra les condoléances au :SAINTE-JULIE, QC, J3E 1W7le samedi 7 janvier 2023 entre 13h et 16h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Victor-Gadbois.