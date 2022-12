GASCON, Irène (née Boileau)



À St-Eustache, le 23 décembre 2022 est décédée Mme Irène Gascon (née Boileau) à l'âge de 89 ans.Elle laisse dans le deuil sa fille Monique, ses petits-fils Mathieu (Catherine) et Simon (Chloé), son frère René, ses beaux-frères et sa belle-soeur ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera parents et amis au complexe :le jeudi 5 janvier 2023 de 13h à 17h. Une cérémonie aura lieu au même endroit à 16h30.Au lieu de fleurs, un don à Crohn et Colite Canada serait apprécié.