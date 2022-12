DORAIS, Guy



À Laval, le 20 décembre 2022, à l'âge de 96 ans, est décédé Monsieur Guy Dorais, époux de feu Madame Gertrude Malo.Il laisse dans le deuil ses enfants Lilianne (Berthier) et Evelyne (Mario), ses petits-enfants Louis-Philippe (Sonia), Karine (Sacha), David (Julie) et Francis (Mélanie), ses 10 arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 4 janvier 2023 de 10h00 à 12h30 au complexe funéraire :Les funérailles seront célébrées le mercredi le 4 janvier 2023 à 13h00 à la Paroisse Sainte-Dorothée, et de là, au Cimetière Ste-Dorothée.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Vigi L'Orchidée-Blanche pour leur soutien et les bons soins prodigués.