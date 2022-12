BRUNELLE, Monique



À l'hôpital du Haut-Richelieu, le 21 décembre 2022 à l'âge de 82 ans et trois mois, est décédée Mme Monique Brunelle, né de feu Oscar Brunelle et feu Marie-Jeanne Monast, demeurant à Marieville. En premières noces, épouse de feu Jean (Marc) Choinière et en secondes noces de feu M. Henry A. Pape.Elle laisse dans le deuil sa fille unique Nadine, ses frères et sa soeur: feu Albert (Lucette Maheux), Guy, Réal (Margot Hardy), Micheline (Raymond Desjardins), Claude (Carole Gladu), les enfants d'Henry : Sandra, Ed (Edgar), Laura, Lisa, ses neveux, nièces, parents et amis.Nadine et la famille recevront les condoléances, le samedi 7 janvier 2023 de 10h à 13h au salon, suivi d'une liturgie de la Parole à 13h.450 460-2430 téléc. 450 355-0195www.residencefunerairejodoin.ca