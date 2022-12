DUROCHER, Richard Christian



À Montréal, le lundi 26 décembre 2022 est décédé, à l'âge de 68 ans, Richard Christian Durocher, époux de Cynan Li.Outre son épouse Cynan, il laisse dans le deuil sa mère Jeannine Larin (feu Jean-Paul Durocher), sa belle-mère Aimei Hao (feu Qishen Li), ses cousines Lina (Normand), Sylvie (Luc) et Manon (feu André), son filleul Alexandre, plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le vendredi 6 janvier 2023 de 17h à 21h, ainsi que samedi matin dès 9h. Les funérailles seront célébrées le samedi 7 janvier 2023 à 10h en la chapelle du complexe, et de là au cimetière St-Vincent-de-Paul.