À 83 ans, il continue de redonner une seconde vie aux poussettes

Paralysé après un AVC il y a deux ans, un homme de 83 ans a décidé de ne pas baisser les bras et a continué de réparer des poussettes usagées dans son petit atelier à Montréal-Nord, une profession unique en son genre au Canada.

C’est en se baladant dans les rues de l’arrondissement et en voyant des poussettes laissées à l’abandon dans les ordures que l’idée lui est venue de redonner une seconde vie à ces objets, il y a maintenant 34 ans.

«J’étais lettreur et mon métier commençait à s’en aller avec les ordinateurs qui prenaient le relais. C’est là où je me suis dit, il me reste un mois pour me lancer», a raconté Robert Gingras, propriétaire de Bébé Roulant.

Il a donc choisi de se reconvertir et de lancer son entreprise avec seulement 3000 $ en banque et une maison dont il payait encore l’hypothèque.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«J’allais dans les magasins à rayons pour laisser des cartes et j’allais dans les stationnements des centres d’achat pendant les Fêtes en laissant ma carte, c’est comme ça que c’est parti», a-t-il expliqué.

Maintenant référencé sur Google depuis quelques années, son téléphone ne dérougit pas avec les familles qui privilégient de plus en plus l’achat de poussettes usagées en raison du prix des neuves.

Seul au milieu de ses outils, Robert Gingras rivalise donc d’ingéniosité pour tenter de remettre en état ces objets. «Je suis un patenteux. [...] Des fois je modifie une pièce, puis ça fonctionne», a-t-il souligné.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

L’octogénaire a surtout la particularité d’être le seul à accomplir cette tâche au Canada. C’est un client de Vancouver en visite chez sa famille dans la métropole québécoise qui lui a appris qu’il n’avait jamais pu trouver quelqu’un d’autre pour réparer sa poussette.

«Je suis unique. Moi je fais ça pour vivre, mais aussi parce que j’aime le métier», a indiqué celui qui s’est relevé d’une paralysie du côté droit de son corps après un AVC.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Des poussettes de plus en plus complexes

Les poussettes n’échappent pas à la modernisation et certains mécanismes deviennent alors de plus en plus compliqués à retoucher.

M. Gingras est donc parfois obligé de refuser certaines réparations qui ne sont pas réalisables. «[Les gens] mettent 20 $ de dépôt puis si ça ne marche pas, au moins on aura essayé.»

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Il met surtout en garde les parents qui souhaitent magasiner des poussettes sur des sites de revente tels que Kijiji de bien vérifier leur état avant d’acheter.

«Il faut qu’ils regardent bien les roues et surtout si les pivots s’enlèvent, mais aussi les freins s’ils fonctionnent bien», a-t-il fait valoir.

Présent une dizaine d’heures par semaine à son atelier, M. Gingras ne compte pas laisser son atelier de côté de sitôt.