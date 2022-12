MODENA FASSI, Jeannine



À Laval, le 20 décembre à l'âge de 89 ans, est décédée Jeannine Modena, épouse de Marius Fassi.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Jocelyne et Thierry (Sylvie), ses petites-filles Kristel et Jennifer, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis en France et au Québec.La famille recevra les condoléances le samedi 7 janvier dès 13h30 au Mausolée St-Martin, édifice à l'arrière du complexe :Une liturgie de la Parole y sera célébrée à 16h30.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Maxime-Letendre.