CARDINAL, Godefroy-M. (

Lise Bissonnette éprouve la peine immense de vous faire part du décès de Godefroy-Maurice Cardinal, son compagnon et l'amour de sa vie. Ce fut le 16 décembre à 12h30, à l'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, établissement exemplaire entre tous.Son intensité d'être persistera auprès de ses enfants, sa fierté : Stéphane, Godefroy Alain (Claire Maisonneuve), Laurence, Julie. Il en sera de même pour leur mère, Réjane Dalpé. Son souvenir parlera à ses petits-enfants : Élizabeth, Étienne, Jean-Christophe, Félix-Antoine, Chloé, ainsi qu'à ses toutes neuves arrière-petites-filles, Évelyne et Juliette.Il était l'aîné des huit enfants de Raoul-Maurice Cardinal (1908-1981) et de Yvette Dion (1916-2005). Il était suivi de Madeleine (décédée), Jeannine, Lise, Pierre, Lucie, André (décédé), Marie-Josée. Leurs conjoints et enfants pouvaient aussi compter sur son affection.Godefroy soutenait avec intransigeance deux convictions : l'éducation et l'art. Professeur né, il a amorcé une vie d'enseignant dans les anciennes Écoles normales avant d'être chargé, au tout début de la trentaine, de la coordination du comité auquel l'État du Québec avait confié la création et la mise en oeuvre de l'Université du Québec à Montréal. Il en sera par la suite le premier vice-recteur exécutif, au milieu d'une effervescence irrévérencieuse qui lui plaisait. Le calme venu il retournera à l'enseignement en Sciences de l'éducation, sur les thèmes des liens entre éducation et société. En tout temps il aura surtout vécu en symbiose avec l'art et les artistes, un engagement plutôt qu'une simple passion. Ceux qui l'ont connu le savent. Sa fidélité à leur égard était personnelle mais s'est manifestée aussi par sa Galerie du 22 mars (1984-1986) et les mandats qu'il a assumés, en retrait ponctuel de l'UQAM, à la direction intérimaire du Musée des beaux-arts de Montréal (1976-1978), et à la direction générale du Musée du Québec (maintenant Musée national des beaux-arts du Québec) de 1986 à 1988. Il détestait voyager, tout à sa volonté de n'errer que parmi les livres, les oeuvres et les objets d'art, des plus anciens aux plus nouveaux, qu'il aura rassemblés sans cesse et jusqu'à la fin, en ignorant les règles rationnelles du collectionnement. Sa persévérance à cet égard était inépuisable.Il était Compagnon de l'Ordre des arts et des lettres du Québec.Son exigence était son caractère et sa manière, inconditionnelle, de nous aimer.Une rencontre à sa mémoire aura lieu un peu plus tard en 2023.En son souvenir, un don pourrait être offert à la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, ou à la Fondation de l'UQAM.