JEAN (DUBÉ), Madeleine



À Verdun, le 17 décembre 2022, à l'âge de 85 ans, est décédé Mme Madeleine Jean (Dubé).Elle laisse dans le deuil ses enfants Johanne, Yves (Claire), Manon (Roberto) et Marcel (Nathalie), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.La famille recevra les condoléances le samedi 7 janvier 2023, de 10h à 12h et de 13h à 18h au complexe Urgel Bourgie, 1275 avenue Dollard, Lasalle, H8N 1J1.