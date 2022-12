GOULET, Claire



De Beloeil, le 26 novembre 2022, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Claire Goulet, épouse de feu M. Michel Rioux.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs, Ronaldo (Céline Poulin), Yolande (feu Marius Poulin), Venyse (Allan Moss), Réal (Denise Marin), Micheline (feu Roger Vaillancourt) et Michel ainsi que ses neveux, nièces, son beau-frère Carmel Labbé et plusieurs parents et amis.Elle a rejoint son frère Réjean, ses soeurs, Jacqueline (feu Joseph Gosselin), Sylvie et ses parents Ovide Goulet et Laurette Lefebvre, son époux Michel Rioux.La famille recevra vos condoléances à :505 BOULEVARD CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5samedi le 7 janvier 2023, de 13h à 16h. Une célébration suivra à 16h à la chapelle du même salon funéraire.