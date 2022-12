PLOUFFE, Jean-Claude



Aux Foyers Farnham, le 20 décembre 2022, à l'âge 92 ans, est décédé M. Jean-Claude Plouffe, époux de feu Luce Ménard demeurant à Farnham.Il laisse dans le deuil ses fils, Daniel (Alexandra Verret) et Patrick (Solange Fontaine). Il laisse également ses petits-enfants Jean-Philippe, Justine (Samuel Gosselin), Jean-Christophe (Rachel Ouimet), Anais et Vanessa, son frère Normand (Angèle Tardif), ses neveux et nièces, cousins et cousines et autres parents et amis.Il a été confié au salon funéraire :FARNHAM J2N 2W8Tél: 450-293-4474 www.desourdy.caLes funérailles auront lieu à une date ultérieure. Les informations vous seront communiquées au moment opportun.