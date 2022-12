ANGELO, Thérèse



À Sainte-Thérèse, le 12 décembre 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée Madame Thérèse Angelo, épouse de Monsieur Pierre Lemay.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Line, ses petites-filles: Julie (Benoit), Jessica (Mathieu), Vanessa (Samuel) et Stéphanie (Francis), ses arrière-petits-enfants: Rémi, Éloi, Emerick et Victor, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.Elle est allée rejoindre son fils Michel.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Du Boisé Ste-Thérèse pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.La famille recevra les condoléances le samedi 7 janvier 2023, de 14h à 18h au418, BOUL. LABELLEROSEMÈREUn hommage sera célébré en son honneur dès 17h30.