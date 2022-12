En mode lecture: dans la tête de Sylvia Plath

Soixante ans après sa mort, la poétesse Sylvia Plath continue de fasciner. En raison de ses poèmes, bien sûr, mais aussi parce qu’elle s’est suicidée alors qu’elle n’avait que 30 ans. Ce roman la fait revivre.

Au tout début du livre, cet avertissement : «Euphorie est un texte littéraire sur Sylvia Plath et ne doit pas être lu comme un exercice biographique». D’emblée, nous voilà donc prévenus. On reste bel et bien dans la fiction. Cela dit, l’histoire demeure la même. Sylvia Plath, qui a sans conteste été l’une des plus grandes poétesses américaines, finira par mettre fin à ses jours le 11 février 1963. Et pour essayer d’en cerner les raisons, l’écrivaine suédoise Elin Cullhed va ici la faire revivre pendant les deux dernières années de sa vie.

De plus en plus mal

En 1961, Sylvia et son mari Ted Hugues, qui est aussi poète, ont quitté Londres pour aller vivre à la campagne, dans le Devon. De l’extérieur, on pourrait facilement croire que tout va pour le mieux : l’endroit est parfaitement calme, la grossesse de Sylvia se déroule sans encombre, une bourse vient d’être accordée à Ted. Mais il n’y a pas à gratter longtemps pour voir le vernis s’écailler.

Parce qu’elle passe le plus clair de son temps à s’acquitter des tâches ménagères ou à s’occuper des enfants, Sylvia n’arrive pas à écrire. Elle commence même à envier Ted, dont la carrière ne semble pas trop affectée par la paternité. D’ailleurs, dès qu’il est dans les parages, les disputes s’enchaînent. Sans oublier les fluctuations d’humeur qui la tenaillent, car elles peuvent aussi bien la plonger dans la joie que dans le désespoir.

Un roman audacieux qui traduit bien les tourments et l’incroyable mal-être de cette poétesse de génie. Pas étonnant qu’en Suède il ait remporté autant de succès.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Le trophée

Photo fournie par Éditions Actes Sud

L’homme d’affaires new-yorkais Hunter White porte parfaitement bien son nom, parce qu’il adore chasser. Lion, éléphant, léopard... En fait, il ne manque à son tableau de chasse que le rhinocéros noir. Mais une fois arrivé en Afrique pour en abattre un, rien ne se passera comme prévu et il devra se rabattre sur un tout autre genre de proies... Un thriller psychologique assez glaçant.

L’ami arménien

Photo fournie par Éditions Le livre de poche

Dans ce très beau roman, Andreï Makine revisite un épisode de son adolescence qui s’est déroulé au début des années 1970. Il vivait alors dans un orphelinat de Sibérie et c’est à l’école qu’il a rencontré Vartan, un Arménien de 14 ans souffrant d’une maladie qu’on ne savait pas encore comment soigner. Et se prenant d’amitié pour lui, le jeune Andreï va nous entraîner dans les ruelles du «Bout du diable».

Dictionnaire des écrivains gastronomes

Photo fournie par Éditions Flammarion

Par ordre alphabétique défileront ici culinographes et gastrologues, «c’est-à-dire des écrivains qui se sont intéressés de près à la bonne chère ou à la dive bouteille». Au menu, on aura entre autres Isaac Asimov, Balzac, Julian Barnes, Agatha Christie, Marguerite Duras, Gustave Flaubert, Jim Harrison, Michel Houellebecq et Haruki Murakami. Le tout truffé de délicieuses anecdotes.

Fromages fondus

Photo fournie par Éditions First

Pour les soirées d’hiver au chalet, c’est vraiment le livre parfait. Croquettes de camembert, tartiflette, poutine décadente au cheddar, tatin de pommes de terre au reblochon, gnocchis gratinés aux quatre fromages, roulés de dinde à la mozzarella... Dur, dur de résister à toutes ces recettes pleines de fromage coulant à souhait!

Frissons garantis

Photo fournie par Éditions Sonatine

Un profond sommeil

À White Forest, au Mississippi, le mois d’août de l’année 1976 a été particulièrement chaud. L’unique piscine publique de la ville ayant fermé ses portes, Roberta Lynn, Willet et Pansy sont ainsi allés se rafraîchir dans les eaux du profond bassin de la carrière abandonnée qui se trouve à 3 km de chez eux.

Ils auraient dû écouter leurs parents, qui leur avaient pourtant souvent dit que l’endroit était maudit. Car ce jour-là, quelque chose de terrible a fini par se produire : la petite Pansy, six ans, a disparu sans rien laisser derrière elle. Ni traces, ni indices, ni corps.

C’est Roberta Lynn – alias Bert – qui raconte, et tout comme son frère Willet, elle va longtemps être rongée par la culpabilité. Après tout, s’ils n’avaient pas laissé Pansy sans surveillance le temps d’aller cueillir quelques baies de l’autre côté de la route, elle serait toujours là. Bert ne pourra donc s’empêcher de continuer à chercher des réponses tant qu’elle ne saura pas exactement ce qui est arrivé à sa sœur cadette.

Une histoire qu’on a savourée de la première à la dernière ligne. Ce qui vaut aussi pour toutes ces parenthèses qui reviennent sur le passé esclavagiste ou confédéré de l’État.